Принц Гаррі "був розлючений": спроба примиритися з королем Чарльзом провалилася — що сталося

Спроба принца Гаррі примиритися з королем Чарльзом стала черговим провалом і породила нові підстави для суперечок між батьком та сином. Сторони знову обмінюються взаємними звинуваченнями та обуреннями, а нещодавній інцидент неабияк "розлютив" принца Гаррі.

"Мирний саміт", або ж зустріч представників принца Гаррі та короля Чарльза, яка відбулася у липні, покликаний здійснити кроки назустріч у врегулюванні багаторічного конфлікту, став причиною нових суперечок у королівській сім'ї. Представники обох сторін обмінюються звинуваченнями у бік одне одного, оскільки їхня "таємна" зустріч швидко потрапила у ЗМІ, розповідає видання Radar Online.

Фотографії зустрічі представників принца Гаррі та короля Чарльза, на яких ті п'ють чай у приватному клубі поблизу Кларенс-Хауса, вже через кілька днів облетіли інтернет.

Daily Mail | зустріч представників короля Чарльза і принца Гаррі

Джерело, обізнане із ситуацією у королівській родині та близьке до принца Гаррі, повідомило виданню, що принц по-справжньому розлютився після цього.

"Він був розлючений. Витоки інформації завжди були однією з його головних претензій, а потім раптово ця зустріч потрапляє у пресу. Припускати, що вона відбулася від команди Гаррі, абсолютно неправдиво", — розповіло джерело на умовах анонімності.

Принц Гаррі хоче бути "тим, хто встановлює мир"

Газета Mail натомість отримала від королівського представника інші відомості. Джерело розповіло, що, попри заперечення сторони принца Гаррі у тому, що вони не мають жодного стосунку до витоку інформації, саме принц може бути причетним до цього. Джерело також натякнуло на те, що принц Гаррі хоче бути "тим, хто встановлює мир", демонструючи кроки назустріч батькові.

Звинувачення лише посилили напружені стосунки між принцом Гаррі та королем Чарльзом.

Водночас раніше, коли Мередіт Мейнс у травні організувала інтерв'ю принца Гаррі для BBC, він заявляв, що хотів би примиритися зі своїм батьком та іншими членами королівської сім'ї.

Тепер ці плани опинилися під загрозою, оскільки принц Гаррі також висловлював невдоволення королевою Камілою, яка розкрила деякі подробиці у медіа. Один з інсайдерів з королівського палацу зазначив, що "будь-який прогрес зазнав серйозного удару".

