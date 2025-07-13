Перший крок до примирення: відбувся таємний "мирний саміт" представників принца Гаррі і короля Чарльза (фото)

Тривалому запеклому конфлікту між королем Чарльзом та його молодшим сином принцом Гаррі, ймовірно, скоро настане кінець: сторони зробили перший крок для примирення, відправивши своїх довірених осіб на таємну зустріч.

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Їхня зустріч, що непублічно відбулася минулого тижня, була спрямована на відновлення розірваних відносин між королівськими батьком та сином і іншими членами їхньої сім'ї. Про це розповіло видання The Daily Mail з посиланням на джерела.

Переговори між представниками короля Чарльза та принца Гаррі відбулися в лондонському приватному клубі, покровителем якого є король. Цей клуб зокрема відстоює міжнародну дружбу, що у ЗМІ назвали "символічним" у контексті зустрічі довірених осіб.

The Daily Mail | таємний саміт представників короля Чарльза і принца Гаррі

Інсайдери не знають, хто саме вирішив зробити перший крок назустріч — принц Гаррі чи король Чарльз. Однак вони стверджують, що цей крок став "найсильнішою ознакою рішучості обох сторін" вирішити багаторічну запеклу суперечку.

"Попереду довгий шлях, але канал зв'язку відкритий вперше за багато років", — розповіло джерело.

Також інсайдер розкрив деякі подробиці зустрічі. За його словами, офіційного порядку денного не було, однак натомість були речі, про які обидві сторони хотіли поговорити.

"Усі просто хочуть рухатися далі та вперед. Нарешті настав слушний час для переговорів обох сторін", — наголосила людина, обізнана про зустріч.

Хто представляв королівських осіб на "саміті миру"

Принца Гаррі представляла Мередіт Мейнс, його головна спеціалістка з комунікацій. За сумісництвом, Мередіт Мейнс — голова його домогосподарства у Каліфорнії. На зустріч вона прибула з Лос-Анджелеса.

Короля Чарльза натомість представляв Тобін Андреа — секретар короля з питань зв'язків з громадськістю.

Також під час "мирного саміту" був присутній Ліам Магуайр — керівник Сассекської піар-команди у Великобританії.

Цікаво, що саме Мередіт Мейнс у травні організувала інтерв'ю принца Гаррі для BBC, в ході якого він озвучив, що хотів би примирення з королівською родиною.

Конфлікт короля Чарльза і принца Гаррі: в чому головна причина

У 2024 році принц Гаррі розповів BBC, у чому криється головна причина його конфлікту з батьком та іншими родичами. Його стосунки з ріднею погіршуються, відколи Гаррі разом з дружиною та сином перебрався жити до США у 2020 році.

Принц Гаррі вважає також головною причиною конфлікту у вторгненні бульварної преси у життя королівської родини. Основним питанням, за його словами, стало рішення Гаррі позиватися до ЗМІ.

Натомість принц Вільям залишається непохитним і не виявляє бажання миритися із братом, особливо на тлі скандальних мемуарів.

Нагадаємо, 11 липня у The Sun розповіли, що принц Вільям запідозрив Меган Маркл у нечесності щодо принца Гаррі.

21 червня у The Telegraph повідомили, що Меган Маркл запускає алкогольний бізнес.