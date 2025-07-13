Первый шаг к примирению: состоялся тайный "мирный саммит" представителей принца Гарри и короля Чарльза (фото)

Длительному ожесточенному конфликту между королем Чарльзом и его младшим сыном принцем Гарри, вероятно, скоро наступит конец: стороны сделали первый шаг для примирения, отправив своих доверенных лиц на тайную встречу.

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Их встреча, непублично состоявшаяся на прошлой неделе, была направлена на восстановление разорванных отношений между королевскими отцом и сыном и другими членами их семьи. Об этом рассказало издание The Daily Mail со ссылкой на источники.

Переговоры между представителями короля Чарльза и принца Гарри состоялись в лондонском частном клубе, покровителем которого является король. Этот клуб в частности отстаивает международную дружбу, что в СМИ назвали "символическим" в контексте встречи доверенных лиц.

The Daily Mail | тайный саммит представителей короля Чарльза и принца Гарри

Инсайдеры не знают, кто именно решил сделать первый шаг навстречу — принц Гарри или король Чарльз. Однако они утверждают, что этот шаг стал "сильнейшим признаком решимости обеих сторон" решить многолетний ожесточенный спор.

"Впереди долгий путь, но канал связи открыт впервые за много лет", — рассказал источник.

Также инсайдер раскрыл некоторые подробности встречи. По его словам, официальной повестки дня не было, однако зато были вещи, о которых обе стороны хотели поговорить.

"Все просто хотят двигаться дальше и вперед. Наконец настало подходящее время для переговоров обеих сторон", — подчеркнул человек, осведомленный о встрече.

Кто представлял королевских особ на "саммите мира"

Принца Гарри представляла Мередит Мейнс, его главная специалистка по коммуникациям. По совместительству, Мередит Мейнс — глава его домохозяйства в Калифорнии. На встречу она прибыла из Лос-Анджелеса.

Короля Чарльза вместо этого представлял Тобин Андреа — секретарь короля по вопросам связей с общественностью.

Также во время "мирного саммита" присутствовал Лиам Магуайр — руководитель Сассекской пиар-команды в Великобритании.

Интересно, что именно Мередит Мейнс в мае организовала интервью принца Гарри для BBC, в ходе которого он озвучил, что хотел бы примирения с королевской семьей.

Конфликт короля Чарльза и принца Гарри: в чем главная причина

В 2024 году принц Гарри рассказал BBC, в чем кроется главная причина его конфликта с отцом и другими родственниками. Его отношения с родней ухудшаются с тех пор, как Гарри вместе с женой и сыном перебрался жить в США в 2020 году.

Принц Гарри считает также главной причиной конфликта во вторжении бульварной прессы в жизнь королевской семьи. Основным вопросом, по его словам, стало решение Гарри судиться со СМИ.

Зато принц Уильям остается непоколебимым и не проявляет желания мириться с братом, особенно на фоне скандальных мемуаров.

Напомним, 11 июля в The Sun рассказали, что принц Уильям заподозрил Меган Маркл в нечестности в отношении принца Гарри.

21 июня в The Telegraph сообщили, что Меган Маркл запускает алкогольный бизнес.