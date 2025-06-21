Меган Маркл запускает алкогольный бизнес: какой напиток будет изготавливать жена принца Гарри

Меган Маркл, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, начнет создавать вино: первый из напитков ее производства должен выйти в продажу уже с 1 июля. Герцогиня обещает, что ее особое вино принесет радость и отлично подойдет для летних развлечений.

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Алкогольный напиток Маркл должен стать частью летней кампании ее бизнеса, пропагандирующего домашнюю идиллию. Кроме будущего вина, в линейке уже представлен ряд позиций продукции, которую производит герцогиня. Об этом рассказало британское издание The Telegraph.

Каким будет вино от Меган Маркл?

В пятницу, 20 июня, Меган Маркл заинтриговала публику, когда объявила, что с 1 июля в продажу выйдет вино ее производства. Герцогиня решила не раскрывать всех подробностей и оставить их в тайне, но упомянула о нескольких основных деталях о своем вине.

Так, по словам Меган Маркл, она вскоре представит новое розовое вино сорта Napa Valley. Если перевести название, то оно означает "Долина Напа" — это известный на весь мир винодельческий регион в Калифорнии, США, расположенный в округе Напа. Регион также славится своими высококачественными винами, особенно красными.

"С мягкими нотками косточковых фруктов, нежной минеральностью и стойким послевкусием, этот уникальный купаж запускается как раз вовремя для летних развлечений и будет доступен для приобретения с 1 июля", — рассказала герцогиня Сассекская.

Объявив сорт, Меган Маркл не раскрыла деталей о том, сколько будет стоить бутылка такого вина, а также не открыла названия виноградника, который будет его производить.

Бизнес Меган Маркл: что изготавливает герцогиня

The Telegraph | лимитированный мед Меган Маркл

Отмечается, что в пятницу Меган Маркл также представила еще два новых продукта в рамках своей летней программы под собственным брендом As Ever. Это абрикосовая паста, которая стоит 9 долларов, и мед, изготовленный из апельсинового цвета, который стоит 28 долларов.

В целом свой бизнес, который пропагандирует домашнюю идиллию, жена принца Гарри начала в начале этого года. Она выпустила девять позиций продукции, которые люди раскупили в течение всего 45 минут.

Среди другой продукции Меган Маркл — съедобные присыпки, смеси для печенья, травяные чаи и джемы.

Товары от Меган Маркл обычно не залеживаются на полках: люди быстро покупают то, что предлагает им герцогиня Сассекская. Поэтому и на вино, вероятно, будет ждать бешеный спрос.

Напомним, 18 июня в Royal Fashion Daily оценили новый вид Меган Маркл — деловой образ с бриллиантовыми серьгами за 700 тысяч гривен.

Также 4 июня Меган Маркл показала, как танцевала с принцем Гарри прямо в роддоме.