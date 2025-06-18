За 700 тысяч гривен: Меган Маркл показала деловой образ с бриллиантовыми серьгами (фото)

Меган Маркл дала интервью Эмме Грид в образе за сотни тысяч гривен. Только серьги герцогини Сассекской стоят почти полмиллиона.

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Наряд жены принца Гарри оценили в блоге Royal Fashion Daily. На подкаст Aspire With Emma Grede Меган пришла в деловом костюме с дорогими украшениями.

Образ Меган Маркл

Льняной пиджак Ralph Lauren "Parker" темно-синего цвета €1690 (80 444 грн).

Льняная безрукавка Ralph Lauren "Jaiden" темно-синего цвета €950 (45 220 грн).

Льняные брюки Ralph Lauren "Dean" темно-синего цвета €1050 (около 50 000 грн)

Черные туфли-лодочки "Savoy" 105 от Aquazzura €760 (36 176 грн).

Серьги "Снежинка" с бриллиантами Maison Birks $11 800 (486 750 грн).

Меган Маркл Фото: Royal Fashion Daily

Birks — престижный ювелирный магазин родом из Канады, известный своим качеством, эксклюзивностью, уникальным дизайном и исключительным сервисом. Элегантные и изысканные украшения часто изготавливаются из драгоценных металлов, таких как золото и платина, и инкрустированы бриллиантами или другими драгоценными камнями. Уже не впервые жена принца Гарри выбирает Maison Birks.

Меган Маркл Фото: скриншот

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Прямо в палате роддома Меган на последних сроках беременности и принц Гарри станцевали на камеру четыре года назад.

Видео, на котором Меган Маркл будто кланяется принцессе Шарлотте на своей свадьбе, стало вирусным после годовщины бракосочетания бывшей американской актрисы с принцем Гарри в 2018 году.

Кроме того, читатель по губам рассказал, о чем разговаривали принц Луи и принц Джордж во время парада короля.