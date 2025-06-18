За 700 тисяч гривень: Меган Маркл показала діловий образ з діамантовими сережками (фото)

Меган Маркл дала інтервʼю Еммі Грід в образі за сотні тисяч гривень. Лише сережки герцогині Сассекської коштують майже пів мільйона.

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Вбрання дружини принца Гаррі оцінили у блозі Royal Fashion Daily. На подкаст Aspire With Emma Grede Меган прийшла в діловому костюмі з дорогими прикрасами.

Образ Меган Маркл

Лляний піджак Ralph Lauren "Parker" темно-синього кольору €1690 (80 444 грн).

Лляна безрукавка Ralph Lauren "Jaiden" темно-синього кольору €950 (45 220 грн).

Лляні штани Ralph Lauren "Dean" темно-синього кольору €1050 (близько 50 000 грн)

Чорні туфлі-човники "Savoy" 105 від Aquazzura €760 (36 176 грн).

Сережки "Сніжинка" з діамантами Maison Birks $11 800 (486 750 грн).

Меган Маркл Фото: Royal Fashion Daily

Birks — престижний ювелірний магазин родом з Канади, відомий своєю якістю, ексклюзивністю, унікальним дизайном та винятковим сервісом. Елегантні та вишукані прикраси часто виготовляються з дорогоцінних металів, таких як золото та платина, та інкрустовані діамантами або іншими коштовним камінням. Уже не вперше дружина принца Гаррі обирає Maison Birks.

Меган Маркл Фото: скріншот

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Прямо в палаті пологового будинку Меган на останніх термінах вагітності та принц Гаррі станцювали на камеру чотири роки тому.

Відео, на якому Меган Маркл ніби вклоняється принцесі Шарлотті на своєму весіллі, стало вірусним після річниці одруження колишньої американської акторки з принцом Гаррі у 2018 році.

Крім того, читач по губах розповів, про що розмовляли принц Луї та принц Джордж під час параду короля.