За 700 тисяч гривень: Меган Маркл показала діловий образ з діамантовими сережками (фото)
Меган Маркл дала інтервʼю Еммі Грід в образі за сотні тисяч гривень. Лише сережки герцогині Сассекської коштують майже пів мільйона.
Вбрання дружини принца Гаррі оцінили у блозі Royal Fashion Daily. На подкаст Aspire With Emma Grede Меган прийшла в діловому костюмі з дорогими прикрасами.
Образ Меган Маркл
- Лляний піджак Ralph Lauren "Parker" темно-синього кольору €1690 (80 444 грн).
- Лляна безрукавка Ralph Lauren "Jaiden" темно-синього кольору €950 (45 220 грн).
- Лляні штани Ralph Lauren "Dean" темно-синього кольору €1050 (близько 50 000 грн)
- Чорні туфлі-човники "Savoy" 105 від Aquazzura €760 (36 176 грн).
- Сережки "Сніжинка" з діамантами Maison Birks $11 800 (486 750 грн).
Birks — престижний ювелірний магазин родом з Канади, відомий своєю якістю, ексклюзивністю, унікальним дизайном та винятковим сервісом. Елегантні та вишукані прикраси часто виготовляються з дорогоцінних металів, таких як золото та платина, та інкрустовані діамантами або іншими коштовним камінням. Уже не вперше дружина принца Гаррі обирає Maison Birks.
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
- Прямо в палаті пологового будинку Меган на останніх термінах вагітності та принц Гаррі станцювали на камеру чотири роки тому.
- Відео, на якому Меган Маркл ніби вклоняється принцесі Шарлотті на своєму весіллі, стало вірусним після річниці одруження колишньої американської акторки з принцом Гаррі у 2018 році.
Крім того, читач по губах розповів, про що розмовляли принц Луї та принц Джордж під час параду короля.