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Стиль життя

За 700 тисяч гривень: Меган Маркл показала діловий образ з діамантовими сережками (фото)

Меган Маркл, герцогиня сассекська, дружина принца гаррі, сережки Maison Birks, королівська сімʼя британії
Фото: скріншот | Меган Маркл

Меган Маркл дала інтервʼю Еммі Грід в образі за сотні тисяч гривень. Лише сережки герцогині Сассекської коштують майже пів мільйона.

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Вбрання дружини принца Гаррі оцінили у блозі Royal Fashion Daily. На подкаст Aspire With Emma Grede Меган прийшла в діловому костюмі з дорогими прикрасами.

Образ Меган Маркл

  • Лляний піджак Ralph Lauren "Parker" темно-синього кольору €1690 (80 444 грн).
  • Лляна безрукавка Ralph Lauren "Jaiden" темно-синього кольору €950 (45 220 грн).
  • Лляні штани Ralph Lauren "Dean" темно-синього кольору €1050 (близько 50 000 грн)
  • Чорні туфлі-човники "Savoy" 105 від Aquazzura €760 (36 176 грн).
  • Сережки "Сніжинка" з діамантами Maison Birks $11 800 (486 750 грн).
Меган Маркл Fullscreen
Меган Маркл
Фото: Royal Fashion Daily

Birks — престижний ювелірний магазин родом з Канади, відомий своєю якістю, ексклюзивністю, унікальним дизайном та винятковим сервісом. Елегантні та вишукані прикраси часто виготовляються з дорогоцінних металів, таких як золото та платина, та інкрустовані діамантами або іншими коштовним камінням. Уже не вперше дружина принца Гаррі обирає Maison Birks.

Меган Маркл Fullscreen
Меган Маркл
Фото: скріншот

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Крім того, читач по губах розповів, про що розмовляли принц Луї та принц Джордж під час параду короля.