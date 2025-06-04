Меган Маркл показала, як танцювала з принцом Гаррі прямо в пологовому (відео)

Меган Маркл пригадала сама і нагадала фанатам, як народжувала чотири роки тому свою другу дитину — доньку Лілібет Діану.

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Архівним відео з пологового будинку дружина принца Гаррі поділилася в Instagram.

Меган Маркл та принц Гаррі в пологовому будинку

"Чотири роки тому відбувалося й це. Обидві наші дитини народилися на тиждень пізніше очікуваних дат пологів… Тож коли гостра їжа, всі ці прогулянки та акупунктура не спрацювали — лишилося одне!" — написала герцогиня Сассекська.

Прямо в палаті пологового будинку Меган на останніх термінах вагітності та принц Гаррі станцювали на камеру.

Маркл також присвятила окремий пост зворушливому зв'язку маленької Лілібет з татом.

"Наймиліший зв'язок, виникнення якого можна побачити. Татова маленька дівчинка та улюблена шукачка пригод", — підписала Меган Маркл фото принца Гаррі з дочкою.

Принц Гаррі з донькою Фото: Meghan/Instagram

Зокрема, герцогиня показала вже підрослу Лілібет, яка тримала тата за руку під час прогулянки Каліфорнією.

Принц Гаррі з донькою Фото: Meghan/Instagram

Раніше цього ж дня Меган також показалася з іменинницею, обличчя якої намагається приховувати від публіки.

Меган Маркл з донькою Фото: Meghan/Instagram

Донька принца Гаррі

Лілібет отримала ім’я на честь прабабусі, королеви Великої Британії Єлизавети II, яку родичі називали "Лілібет" у дитинстві. Друге ім’я – на честь бабусі по батькові, принцеси Діани. Дівчинка народилася 4 червня 2021 року. У Лілібет є старший братик Арчі, який зʼявився на світ ще на європейському континенті у 2019 році.

Обидві дитини живуть із батьками у США, подалі від королівських традицій, і ростуть у приватному середовищі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відео, на якому Меган Маркл ніби вклоняється принцесі Шарлотті на своєму весіллі, стало вірусним після річниці одруження колишньої американської акторки з принцом Гаррі у 2018 році.

Меган Маркл одягнула свою доньку Лілібет у костюм бджоляра.

Крім того, Меган Маркл поділилася спогадами в річницю весілля з принцом Гаррі, показавши небачені раніше кадри їхніх дітей.