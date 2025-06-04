Схожа на тата: Меган Маркл показала обличчя дочки в день її народження (фото)

4 червня Лілібет Діані Сассекській, молодшій доньці принца Гаррі та Меган Маркл, виповнилося чотири роки. З цієї нагоди її мати поділилася знімком з дівчинкою, частково показавши підписникам її обличчя.

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Відповідні фото з'явилися в Instagram герцогині з трьома мільйонами підписників.

На першому чорно-білому знімку вона сидить у човні, обійнявши доньку. Обличчя дівчинки частково прикрите рукою матері, але можна помітити, що вона дуже схожа на свого батька, принца Гаррі. У дівчинки — не тільки руде волосся, як у нього, а й такий же розріз очей.

На другому знімку Меган сфотографована на руках з донькою відразу після пологів. Вона обіймає дитину, схилившись над нею.

Меган Маркл із новонародженою Лілібет Фото: Meghan/Instagram

"З днем народження нашу прекрасну дівчинку! Чотири роки тому вона увійшла в наше життя — і кожен день стає яскравішим і кращим завдяки цьому. Спасибі всім, хто посилає любов і відзначає її особливий день!" — йдеться у підписі.

Оскільки Меган традиційно закриває свої сторінки для коментарів, знамениті сусіди не змогли привітати Лілібет.

Лілібет Маунтбеттен-Віндзор, прізвище якої батьки змінили на Сассекська, народилася в США і жодного разу не була у Великій Британії. Це зумовлено тим, що після того, як герцоги Сассекські склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї та відлетіли до США, між ними та їхніми британськими родичами склалися дуже прохолодні стосунки. Коли принц Гаррі програв суд проти МВС за право на державну охорону, він заявив, що не може привозити сім'ю на батьківщину, оскільки боїться за їхню безпеку.

Крім Лілібет, у пари є старший син, принц Арчі, якому 6 травня виповнилося 6 років. Він народився в Лондоні, але вже п'ять років живе з батьками в Каліфорнії.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також писали, що принц Гаррі не любить, коли Меган публікує фото їхніх дітей, але вона продовжує це робити, незважаючи на невдоволення чоловіка.