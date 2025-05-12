Чоловікові на зло: Меган Маркл знову опублікувала фото своїх дітей

Меган Маркл у День матері не відмовила собі в задоволенні опублікувати чергове фото з дітьми, шестирічним принцом Арчі і трирічною принцесою Лілібет.

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Знімок з 'явився в Instagram герцогині Сассекської.

На фото вона позує із сином і донькою, тримаючи їх на руках на балконі розкішного родинного будинку в Монтесіто. Обличчя дітей мати традиційно ховає від камери.

"З Днем матері! Ура, жонглювання всім цим із радістю! І цим двом коштовностям, які все ще намагаються піднятися на "мамину гору", обсипають мене поцілунками і роблять кожен день найяскравішою пригодою, яка запам'ятовується найбільше... бути вашою мамою — найбільший привілей у моєму житті. Я теж "люблю вас більше, ніж всі зірки на всьому небі, всі краплі дощу і всю сіль на всій картоплі фрі в усьому світі", — написала Меган.

Меган Маркл із дітьми Арчі та Лілібет Фото: Meghan/Instagram

Коментарі до публікації вона традиційно закрила.

Раніше ЗМІ неодноразово писали, що любов Маркл до публікації фотографій принца і принцеси, нехай і зі спини, дратує не тільки Букінгемський палац, а й принца Гаррі. Батько Арчі і Лілібет не в захваті від того, що його дружина використовує сина і доньку, щоб утримувати інтерес публіки до своєї сторінки, кількість передплатників якої вже наближається до трьох мільйонів, а також для просування власного кулінарного шоу на Netflix і особистого лайф-стайл бренду.

Проте Меган, судячи з того, що знімки продовжують з'являтися, ігнорує невдоволення і чоловіка, і своїх високопоставлених британських родичів.

Днем раніше вона також розвіяла чутки про те, що в її стосунках з чоловіком проблеми, аж до розлучення, про яке герцогиня нібито мала намір написати книгу. Пара разом відвідала концерт Бейонсе, де обіймалася, а принц навіть цілував свою дружину на камеру.

Нещодавно стало відомо, що одна з фанаток Меган збирається подати на неї до суду після того, як скористалася рецептом герцогині з приготування солі для ванни і отримала опіки ніг. Адвокат Маркл заявив, що вона повинна була уважно читати протипоказання перш, ніж використовувати продукт, а тому у неї немає причини для претензій.

Нагадаємо, Фокус писав, що принц Вільям має намір позбавити Меган Маркл титулу, коли стане королем.