Мужу назло: Меган Маркл снова опубликовала фото своих детей

Меган Маркл в День матери не отказала себе в удовольствии опубликовать очередное фото с детьми, шестилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет.

Related video

Снимок появился в Instagram герцогини Сассекской.

На фото она позирует с сыном и дочерью, держа их на руках на балконе роскошного семейного особняка в Монтесито. Лица детей мать традиционно прячет от камеры.

"С Днем матери! Ура, жонглирование всем этим с радостью! И этим двум драгоценностям, которые все еще пытаются взобраться на "мамину гору", осыпают меня поцелуями и делают каждый день самым запоминающимся приключением… быть вашей мамой — величайшая привилегия в моей жизни. Я тоже "люблю вас больше, чем все звезды на всем небе, все капли дождя и всю соль на всей картошке фри во всем мире", – написала Меган.

Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет Фото: Meghan/Instagram

Комментарии к публикации она традиционно закрыла.

Ранее СМИ неоднократно писали, что любовь Маркл к публикации фотографий принца и принцессы, пускай и со спины, раздражает не только Букингемский дворец, но и принца Гарри. Отец Арчи и Лилибет не в восторге от того, что его жена использует сына и дочь, чтобы удерживать интерес публики к своей странице, количество подписчиков которой уже подбирается к трем миллионам, а также для продвижения собственного кулинарного шоу на Netflix и личного лайф-стайл бренда.

Тем не менее Меган, судя по тому, что снимки продолжают появляться, игнорирует недовольство и супруга, и своих высокопоставленных британских родственников.

Днем ранее она также развеяла слухи о том, что в ее отношениях с мужем проблемы, вплоть до развода, о котором герцогиня якобы намеревалась написать книгу. Пара вместе посетила концерт Бейонсе, где обнималась, а принц даже целовал свою жену на камеру.

Недавно стало известно, что одна из фанаток Меган собирается подать на нее в суд после того, как воспользовалась рецептом герцогини по приготовлению соли для ванны и получила ожоги ног. Адвокат Маркл заявил, что она должна была внимательно читать противопоказания прежде, чем использовать продукт, а потому у нее нет причины для претензий.

Напомним, Фокус писал, что принц Уильям намерен лишить Меган Маркл титула, когда станет королем.