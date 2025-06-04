Похожа на папу: Меган Маркл показала лицо дочери в день ее рождения (фото)

4 июня Лилибет Диане Сассекской, младшей дочери принца Гарри и Меган Маркл, исполнилось четыре года. По этому случаю ее мать поделилась снимком с девочкой, частично показав подписчикам ее лицо.

Related video

Соответствующие фото появились в Instagram герцогини с тремя миллионами подписчиков.

На первом черно-белом снимке она сидит в лодке, обняв дочь. Лицо девочки частично прикрыто рукой матери, но можно заметить, что она очень похожа на своего отца, принца Гарри. У девочки — не только рыжие волосы, как у него, но и тот же разрез глаз.

На втором снимке Меган сфотографирована на руках с дочерью сразу после родов. Она обнимает малышку, склонившись над ней.

Меган Маркл с новорожденной лилибет Фото: Meghan/Instagram

"С днем ​​рождения нашу прекрасную девочку! Четыре года назад она вошла в нашу жизнь – и каждый день становится ярче и лучше благодаря этому. Спасибо всем, кто посылает любовь и отмечает ее особенный день!" — говорится в подписи.

Поскольку Меган традиционно закрывает свои страницы для комментариев, знаменитые соседи не смогли поздравить Лилибет.

Лилибет Маунтбеттен-Виндзор, фамилию которой родители изменили на Сассекская, родилась в США и ни разу не была в Великобритании. Это обусловлено тем, что после того, как герцоги Сассекские сложили с себя обязанности членов королевской семьи и улетели в США, между ними и их британскими родственниками сложились очень прохладные отношения. Когда принц Гарри проиграл суд против МВД за право на государственную охрану, он заявил, что не может привозить семью на родину, поскольку боится за их безопасность.

Кроме Лилибет, у пары есть старший сын, принц Арчи, которому 6 мая исполнилось 6 лет. Он родился в Лондоне, но уже пять лет живет с родителями в Калифорнии.

Ранее Фокус писал, что:

Мы также писали, что принц Гарри не любит, когда Меган публикует фото их детей, но она продолжает это делать, несмотря на недовольство мужа.