Меган Маркл показала, как танцевала с принцем Гарри прямо в роддоме (видео)

Меган Маркл вспомнила сама и напомнила фанатам, как рожала четыре года назад своего второго ребенка — дочь Лилибет Диану.

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Архивным видео из роддома супруга принца Гарри поделилась в Instagram.

Меган Маркл и принц Гарри в роддоме

"Четыре года назад происходило и это. Оба наших ребенка родились на неделю позже ожидаемых дат родов... Поэтому когда острая пища, все эти прогулки и акупунктура не сработали — осталось одно!" — написала герцогиня Сассекская.

Прямо в палате роддома Меган на последних сроках беременности и принц Гарри станцевали на камеру.

Маркл также посвятила отдельный пост трогательной связи маленькой Лилибет с папой.

"Самая милая связь, возникновение которой можно увидеть. Папина маленькая девочка и любимая искательница приключений", — подписала Меган Маркл фото принца Гарри с дочерью.

Принц Гарри с дочерью Фото: Meghan/Instagram

В частности, герцогиня показала уже подросшую Лилибет, которая держала папу за руку во время прогулки по Калифорнии.

Принц Гарри с дочерью Фото: Meghan/Instagram

Ранее в этот же день Меган также показалась с именинницей, лицо которой старается скрывать от публики.

Меган Маркл с дочерью Фото: Meghan/Instagram

Дочь принца Гарри

Лилибет получила имя в честь прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, которую родственники называли "Лилибет" в детстве. Второе имя — в честь бабушки по отцу, принцессы Дианы. Девочка родилась 4 июня 2021 года. У Лилибет есть старший братик Арчи, который появился на свет еще на европейском континенте в 2019 году.

Оба ребенка живут с родителями в США, подальше от королевских традиций, и растут в частной среде.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Видео, на котором Меган Маркл будто кланяется принцессе Шарлотте на своей свадьбе, стало вирусным после годовщины бракосочетания бывшей американской актрисы с принцем Гарри в 2018 году.

Меган Маркл одела свою дочь Лилибет в костюм пчеловода.

Кроме того, Меган Маркл поделилась воспоминаниями в годовщину свадьбы с принцем Гарри, показав невиданные ранее кадры их детей.