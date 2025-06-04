Меган Маркл показала, как танцевала с принцем Гарри прямо в роддоме (видео)
Меган Маркл вспомнила сама и напомнила фанатам, как рожала четыре года назад своего второго ребенка — дочь Лилибет Диану.
Архивным видео из роддома супруга принца Гарри поделилась в Instagram.
"Четыре года назад происходило и это. Оба наших ребенка родились на неделю позже ожидаемых дат родов... Поэтому когда острая пища, все эти прогулки и акупунктура не сработали — осталось одно!" — написала герцогиня Сассекская.
Прямо в палате роддома Меган на последних сроках беременности и принц Гарри станцевали на камеру.
Маркл также посвятила отдельный пост трогательной связи маленькой Лилибет с папой.
"Самая милая связь, возникновение которой можно увидеть. Папина маленькая девочка и любимая искательница приключений", — подписала Меган Маркл фото принца Гарри с дочерью.
В частности, герцогиня показала уже подросшую Лилибет, которая держала папу за руку во время прогулки по Калифорнии.
Ранее в этот же день Меган также показалась с именинницей, лицо которой старается скрывать от публики.
Дочь принца Гарри
Лилибет получила имя в честь прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, которую родственники называли "Лилибет" в детстве. Второе имя — в честь бабушки по отцу, принцессы Дианы. Девочка родилась 4 июня 2021 года. У Лилибет есть старший братик Арчи, который появился на свет еще на европейском континенте в 2019 году.
Оба ребенка живут с родителями в США, подальше от королевских традиций, и растут в частной среде.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Видео, на котором Меган Маркл будто кланяется принцессе Шарлотте на своей свадьбе, стало вирусным после годовщины бракосочетания бывшей американской актрисы с принцем Гарри в 2018 году.
- Меган Маркл одела свою дочь Лилибет в костюм пчеловода.
Кроме того, Меган Маркл поделилась воспоминаниями в годовщину свадьбы с принцем Гарри, показав невиданные ранее кадры их детей.