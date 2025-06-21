Меган Маркл запускає алкогольний бізнес: який напій буде виготовляти дружина принца Гаррі

Меган Маркл, герцогиня Сассекська і дружина принца Гаррі, почне створювати вино: перший з напоїв її виробництва має вийти у продаж вже з 1 липня. Герцогиня обіцяє, що її особливе вино принесе радість і чудово підійде для літніх розваг.

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Алкогольний напій Маркл має стати частиною літньої кампанії її бізнесу, що пропагує домашню ідилію. Окрім майбутнього вина, у лінійці вже представлена низка позицій продукції, що виготовляє герцогиня. Про це розповіло британське видання The Telegraph.

Яким буде вино від Меган Маркл?

У п'ятницю, 20 червня, Меган Маркл заінтригувала публіку, коли оголосила, що з 1 липня у продаж вийде вино її виробництво. Герцогиня вирішила не розкривати всіх подробиць та залишити їх у таємниці, але згадала про кілька основних деталей про своє вино.

Так, за словами Меган Маркл, вона невдовзі представить нове рожеве вино сорту Napa Valley. Якщо перекласти назву, то вона означає "Долина Напа" — це відомий на весь світ виноробний регіон у Каліфорнії, США, розташований в окрузі Напа. Регіон також славиться своїми високоякісними винами, особливо червоними.

"З м’якими нотками кісточкових фруктів, ніжною мінеральністю та стійким післясмаком, цей унікальний купаж запускається якраз вчасно для літніх розваг і буде доступний для придбання з 1 липня", — розповіла герцогиня Сассекська.

Оголосивши сорт, Меган Маркл не розкрила деталей про те, скільки буде коштувати пляшка такого вина, а також не відкрила назви виноградника, що його виготовлятиме.

Бізнес Меган Маркл: що виготовляє герцогиня

The Telegraph | лімітований мед Меган Маркл

Зазначається, що у п'ятницю Меган Маркл також представила ще два нові продукти в межах своєї літньої програми під власним брендом As Ever. Це абрикосова паста, що коштує 9 доларів, і мед, виготовлений з апельсинового цвіту, що коштує 28 доларів.

Загалом свій бізнес, який пропагує домашню ідилію, дружина принца Гаррі започаткувала на початку цього року. Вона випустила дев'ять позицій продукції, які люди розкупили упродовж лише 45 хвилин.

Серед іншої продукції Меган Маркл — їстивні присипки, суміші для печива, трав'яні чаї та джеми.

Товари від Меган Маркл зазвичай не залежуються на полицях: люди швидко купують те, що пропонує їм герцогиня Сассекська. Тож і на вино, ймовірно, чекатиме шалений попит.

Нагадаємо, 18 червня у Royal Fashion Daily оцінили новий вигляд Меган Маркл — діловий образ з діамантовими сережками за 700 тисяч гривень.

Також 4 червня Меган Маркл показала, як танцювала з принцом Гаррі прямо у пологовому будинку.