Принц Гарри раскрыл главную причину своего конфликта с королевскими родственниками

В 2020 году младший сын короля Чарльза III с женой и сыном перебрался жить в США. После этого отношения Гарри с родней только ухудшаются.

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Принц Гарри раскрыл главную причину конфликта со своей королевской родней в Великобритании. Об этом пишет ВВС.

По мнению герцога Сассекского, вторжение бульварной прессы в жизнь монаршей семьи раскололо ее. А решение Гарри судиться со СМИ стало "основным вопросом" в его конфликте с родными и вызвало "часть раскола". По словам сына короля Чарльза III, "было бы мило, если бы они делали это как семья".

То, что Гарри удалось убедить суд в том, что информацию о нем таблоиды собирали незаконно, герцог Сассекский назвал "монументальной победой". Гарри рассуждает, что первой жертвой бульварной прессы могла быть его покойная мать, принцесса Диана.

"Прессе, таблоидной прессе очень нравится изображать ее как человека с паранойей, но у нее не было паранойи, она абсолютно была права относительно того, что с ней происходило", — считает муж Меган Маркл.

Принц Гарри Фото: Getty

Младший сын британского суверена стал первым за последние 130 лет представителем верхушки монаршей семьи, кто дал показания в суде.

Между тем принц Уильям не готов мириться с младшим братом после его скандальных мемуаров и документальных сериалов.

Наследник престола "непоколебим", что Гарри не примут обратно в королевскую семью, считает королевский комментатор Майкл Коул.

"Не будет смягчения непоколебимой реакции на то, что он сделал", — отметил Коул.

Напомним, принц Гарри "чувствует себя аутсайдером".

Также Фокус писал о реакции принца Гарри на появление Кейт Миддлтон на Уимблдоне.