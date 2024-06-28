Принц Гарри "чувствует себя аутсайдером" после ссоры с семьей, — СМИ

Отдельным ударом стало то, что Сассекских не пригласили на ежегодный парад короля. Этот день стал первым появлением онкобольной Кейт Миддлтон на публике.

Принц Гарри "смущен", почему члены королевской семьи отказались от него, и хочет поддержать онкобольную Кейт Миддлтон "лично". Об этом пишет Closer.

Согласно сообщению, герцог Сассекский "смущен", почему он и его жена Меган Маркл были отчуждены королевской семьей. Пара оставила королевскую жизнь в 2020 году и переехала через океан, чтобы начать все заново в США. С тех пор они все больше отдаляются от старших членов Фирмы и возвращались в Лондон за это время лишь несколько раз.

Теперь источник утверждает, что Гарри, который вместе со своей женой не был приглашен на церемонию Trooping the Colour в начале июня, понял, что он "настоящий аутсайдер".

Принц Гарри и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Он разбит горем и смущен тем, как они оторвали его от связи и, похоже, больше об этом не подумали", — рассказывает источник.

В частности, младший брат принца Уильяма был очень расстроен и эмоционален, когда увидел кадры Кейт Миддлтон на Trooping the Colour.

Источник добавил, что Гарри "очень волновался" за принцессу Уэльскую с тех пор, как узнал о ее диагнозе рак.

"Хотя ему удавалось общаться с ней несколько раз, это не так часто, как он хотел бы", — добавил инсайдер.

По словам источника издания, герцог Сассекский очень хотел быть там, чтобы лично поздравить и поддержать Кейт в день, который, судя по всему, был невероятно тяжелым для нее.

Кейт Миддлтон на Trooping the Colour 2024 Фото: Getty Images

Напомним, при каком условии Гарри и Меган могут вернуться в королевскую семью.

Также Фокус писал о влиянии болезни Кейт Миддлтон на британскую монархию.