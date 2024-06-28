Принц Гаррі "відчуває себе аутсайдером" після сварки з родиною, — ЗМІ

Окремим ударом стало те, що Сассекських не запросили на щорічний парад короля. Цей день став першою появою онкохворої Кейт Міддлтон на публіці.

Принц Гаррі "збентежений", чому члени королівської сім’ї відмовилися від нього, та хоче підтримати онкохвору Кейт Міддлтон "особисто". Про це пише Closer.

Згідно з повідомленням, герцог Сассекський "збентежений", чому він і його дружина Меган Маркл були відчужені королівською сім’єю. Пара залишила королівське життя у 2020 році і переїхала через океан, щоб почати все заново у США. Відтоді вони все більше віддаляються від старших членів Фірми й поверталися до Лондона за цей час лише декілька разів.

Тепер джерело стверджує, що Гаррі, який разом зі своєю дружиною не був запрошений на церемонію Trooping the Colour на початку червня, зрозумів, що він "справжній аутсайдер".

Принц Гаррі та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Він розбитий горем і збентежений тим, як вони відірвали його від зв’язку і, схоже, більше про це не подумали", — розповідає джерело.

Зокрема, менший брат принца Вільяма був дуже засмучений і емоційний, коли побачив кадри Кейт Міддлтон на Trooping the Colour.

Джерело додало, що Гаррі "дуже хвилювався" за принцесу Уельську відтоді, як дізнався про її діагноз рак.

"Хоча йому вдавалося спілкуватися з нею кілька разів, це не так часто, як він хотів би", — додав інсайдер.

За словами джерела видання, герцог Сассекський дуже хотів бути там, щоб особисто привітати та підтримати Кейт у день, який, судячи з усього, був неймовірно важким для неї.

Кейт Міддлтон на Trooping the Colour 2024 Фото: Getty Images

Нагадаємо, за якої умови Гаррі та Меган можуть повернутися до королівської родини.

Також Фокус писав про вплив хвороби Кейт Міддлтон на британську монархію.