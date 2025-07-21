От короля Чарльза массово "убегают" работники: что они рассказывают

Массовые увольнения всколыхнули поместье короля Чарльза Хайгроув, когда 11 из его 12 штатных садовников ушли за последний год из-за обвинений в токсичной рабочей атмосфере.

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Раздраженные сотрудники, которые утверждали, что они "перегружены и недооплачиваемые", подали заявления об увольнении после того, как их все больше разочаровали "требования" монарха, сообщает The Sunday Times.

Согласно новому отчету, среди 11 садоводов, которые ушли в отставку, есть два руководителя садов и заместитель главного садовника, все из которых ушли в течение прошлого года.

Массовые увольнения произошли сразу после ухода одного сотрудника, который работал на Чарльза десятилетиями. Еще один уволился, когда не прошел испытательный срок после того, как показал недостаточные знания об определенном виде цветов, что привело к потере доверия короля.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

"Не ставьте мне больше этого человека", — сказал Чарльз об одном сотруднике.

Поместье Хайгроув пострадало

Имение Хайгроув, которое Чарльз приобрел в 1980 году, также пострадало от ряда жалоб на токсичность на рабочем месте от раздраженных работников.

Повторной жалобой была низкая заработная плата, причем инсайдеры утверждают, что в марте 2022 года трое садовников зарабатывали 11,98 долларов в час (минимальная заработная плата), тогда как двое других получали 12,78 долларов в час.

"Мир садоводства известен своей низкой оплатой, и я сам в конце концов покинул Хайгроув после 20 лет работы", — рассказал бывший старший садовник короля Джек Стукс.

Король Чарльз в поместье Хайгроу Фото: Instagram Highgrove Gardens

В конце 2023 года один садовник пожаловался, что весь персонал "перегружен, не имеет достаточно ресурсов и постоянно пытается выполнить просьбу короля".

Работники получили физические травмы

Сотрудник утверждал, что некоторые работники получили физические травмы, пытаясь успевать за требованиями, добавив, что моральный дух был на рекордно низком уровне.

Говорили также, что король выдает множество инструкций сотрудникам во время своей утренней прогулки по поместью. Затем он ожидает, что его приказы будут выполнены до следующего возвращения.

Сотрудники утверждали, что суверен отправляет подробные заметки "густыми красными чернилами" сотрудникам сада с докладными записками, которые являются "поразительно конкретными и эмоциональными".

Чарльз также якобы исправляет грамматику и подчеркивает неправильные буквы в отчетах персонала, и требует от своей команды всегда обращаться к нему "Ваше Величество".

"На поверхности кипел гнев, очень нетерпеливо, вообще никакой вежливости", — говорил один садовник.

Расследование

После жалоб Фонд короля поручил WorkNest, независимой консалтинговой компании по вопросам персонала, расследовать эти заявления.

Расследование выявило доказательства "нехватки персонала" и "плохой" управленческой практики, подтверждающей, что оплата труда была "проблемой для найма и удержания персонала".

Рекомендовалось "обучение по менеджменту для всех менеджеров", а также "поддержка и консультирование по вопросам психического здоровья" для всех сотрудников, в дополнение к пересмотру заработной платы.

Несмотря на то, что в прошлом финансовом году оборот сада составил более 8 миллионов долларов — больше, чем в любой другой королевской резиденции — сады продолжают работать с минимальными ресурсами.

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