Король Чарльз купил электромобиль из Китая (фото)

Британский монарх заказал себе внедорожник Lotus Eletre стоимостью 210 000 долларов. Ранее это был британский бренд, но теперь электромобили производятся в китайском Ухане.

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Об этом пишет The ​​Sun.

Король Великобритании Чарльз, который известен как рьяный защитник экологии, сделал выбор в пользу британо-китайского Lotus, заказав полностью электрический внедорожник. А государственные Bentley, используемые в торжественных случаях, переоборудуют для работы на биотопливе.

Компания Lotus, основанная британским инженером Колином Чепменом, была основана в 1948 году, как бренд спорткаров, но в 2017 году ее на 51 процент прибрел китайский владелец Zhejiang Geely. В 2022 году производство было перенесено из Великобритании в Ухань.

Электрокар Lotus Eletre станет новой королевской машиной

Члены королевской семьи давно стремятся приобретать британские автомобили, отдавая предпочтение автомобилям Rolls-Royce, Land Rover и Bentley, однако в последние годы многие из этих марок перешли в руки иностранных владельцев, и производство часто переносилось за границу.

Полноразмерный электрический кроссовер класса люкс Lotus Eletre, работающий на аккумуляторных батареях, был представлен на автосалоне 10 января 2025 года в Брюсселе, Бельгия.

Король Чарльз, как известно, является владельцем бледно-голубого Aston Martin DB6, подарка на 21-й день рождения от его матери, покойной королевы Елизаветы. Машину переоборудовали для работы на биотопливе. Надо отметить, что этот британский бренд тоже на 18 процентов принадлежит саудовскому государственному инвестиционному фонду.

Король Чарльз является владельцем бледно-голубого Aston Martin DB6 Фото: Flickr

Новый королевский Lotus будет окрашен в традиционные алые цвета королевской ливреи, известные как "королевский бордо", и будет использоваться в одном из загородных домов Чарльза.

Это полностью электрический автомобиль с запасом хода 280 миль. Сообщается, что он разгоняется от 0 до 60 миль в час за 2,9 секунды и имеет максимальную скорость 162 мили в час.

"Король всегда любил экологически чистые автомобили, но, похоже, осознает, что королевский бордовый — правильный выбор, даже когда он не на службе. Он будет выглядеть гораздо более профессионально, если будет соответствовать государственным автомобилям. Дворец намекнул, что если Bentley не сможет сделать лимузины для официального использования на электричестве, они рассмотрят других производителей", — сообщил источник.

Новый автомобиль короля Чарльза будет цвета "королевский бордо" Фото: Getty Images

Напомним, владельцы Tesla начали массово отказываться от своих машин. Среди причин называют пошатнувшуюся репутацию Маска и опасность того, что очередные протестующие просто сожгут электромобиль.

А в Британии ветеран Второй мировой войны просто переехал Tesla на танке, выразив отношение к Илону Маску и его продукции.