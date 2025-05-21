Король Чарльз купив електромобіль із Китаю (фото)

Британський монарх замовив собі позашляховик Lotus Eletre вартістю 210 000 доларів. Раніше це був британський бренд, але тепер електромобілі виробляються в китайському Ухані.

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Про це пише The Sun.

Король Великої Британії Чарльз, який відомий як завзятий захисник екології, зробив вибір на користь британо-китайського Lotus, замовивши повністю електричний позашляховик. А державні Bentley, використовувані в урочистих випадках, переобладнають для роботи на біопаливі.

Компанія Lotus, заснована британським інженером Коліном Чепменом, була заснована в 1948 році, як бренд спорткарів, але в 2017 році її на 51 відсоток придбав китайський власник Zhejiang Geely. У 2022 році виробництво було перенесено з Великої Британії в Ухань.

Електрокар Lotus Eletre стане новою королівською машиною

Члени королівської сім'ї давно прагнуть купувати британські автомобілі, віддаючи перевагу автомобілям Rolls-Royce, Land Rover і Bentley, проте останніми роками багато хто з цих марок перейшов до рук іноземних власників, і виробництво часто переносилося за кордон.

Повнорозмірний електричний кросовер класу люкс Lotus Eletre, що працює на акумуляторних батареях, був представлений на автосалоні 10 січня 2025 року в Брюсселі, Бельгія.

Король Чарльз, як відомо, є власником блідо-блакитного Aston Martin DB6, подарунка на 21-й день народження від його матері, покійної королеви Єлизавети. Машину переобладнали для роботи на біопаливі. Треба зазначити, що цей британський бренд теж на 18 відсотків належить саудівському державному інвестиційному фонду.

Король Чарльз є власником блідо-блакитного Aston Martin DB6 Фото: Flickr

Новий королівський Lotus буде пофарбований у традиційні червоні кольори королівської лівреї, відомі як "королівський бордо", і його використовуватимуть в одному із заміських будинків Чарльза.

Це повністю електричний автомобіль із запасом ходу 280 миль. Повідомляється, що він розганяється від 0 до 60 миль на годину за 2,9 секунди і має максимальну швидкість 162 милі на годину.

"Король завжди любив екологічно чисті автомобілі, але, схоже, усвідомлює, що королівський бордовий — правильний вибір, навіть коли він не на службі. Він матиме набагато професійніший вигляд, якщо відповідатиме державним автомобілям. Палац натякнув, що якщо Bentley не зможе зробити лімузини для офіційного використання на електриці, вони розглянуть інших виробників", — повідомило джерело.

Новий автомобіль короля Чарльза буде кольору "королівський бордо" Фото: Getty Images

Нагадаємо, власники Tesla почали масово відмовлятися від своїх машин. Серед причин називають репутацію Маска, що похитнулася, і небезпеку того, що чергові протестувальники просто спалять електромобіль.

А в Британії ветеран Другої світової війни просто переїхав Tesla на танку, висловивши ставлення до Ілона Маска і його продукції.