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Послание Илону Маску: ветеран Второй мировой раздавил танком электрокар Tesla (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | Ветеран на танке M4 Sherman переехал электромобиль Tesla на танке

Ветеран Второй мировой войны Кен Тернер решил переехать танком электромобиль Tesla. Таким образом британец выразил протест против действий Илона Маска.

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98-летний ветеран Кен Тернер снова сел за руль боевого танка M4 Sherman через 80 лет после завершения Второй мировой войны, чтобы передать послание Илону Маску.

Танк переехал электромобиль Tesla Model 3 и превратил его в груду металла. Таким образом британец выступил против поддержки СЕО Tesla Илоном Маском ультраправых сил. По мнению ветерана, фашизм возвращается.

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"Илон Маск, самый богатый человек в мире, использует свою огромную власть для поддержки ультраправых в Европе, а его деньги поступают от автомобилей Tesla, — заявил Кен Тернер, — У меня есть это сообщение для мистера Маска: мы громили фашизм раньше и раздавим его снова".

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Tesla превратили в груду металла в знак протеста против действий Илона Маска
Фото: скриншот / YouTube

Электромобиль Tesla Model 3 и стал своеобразным воплощением фашизма. На него даже повесили номерные знаки с надписью Fascism.

Кстати, недавно в Лондоне протестующие против Илона Маска разбили битами электромобиль Tesla Model S. В перфомансе приняли участие и украинцы.

Также Фокус писал, что россиянин изуродовал винтовкой коллекционный BMW 30-х, потому что считает ретроавто "нацистским".