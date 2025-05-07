Россиянин к 9 мая изуродовал винтовкой винтажный BMW 30-х (видео)
Российский блогер Евгений Чеботарев разбил винтовкой коллекционный BMW 326 30-х годов. Странный перфоманс он посвятил к 9 мая.
Видео с уничтожением винтажного BMW россиянин опубликовал в Instagram.
Ростовский блогер и каскадер Евгений Чеботарев использовал винтовку Mauser 98K 1913 года, чтобы изуродовать седан BMW 326. Оружием он разбил фары и стекла авто, повредил решетку радиатора и лакокрасочное покрытие кузова.
В салоне жертвой вандализма стали часы, также досталось двигателю и колесам. Интересно, что винтовка очень быстро сломалась.
Свой поступок Евгений Чеботарев посвятил 80-летию победы над нацизмом — мол, BMW 326 изготовили именно в нацистской Германии.Важно
Примечательно, что старинный автомобиль ранее прошел реставрацию и имел превосходный вид. В комментариях пользователи Instagram не оценили такую акцию ко Дню Победы и раскритиковали блогера.
Среднеразмерный седан BMW 326 выпускали с 1936 по 1941 год и всего собрали 15 936 машин. Автомобиль оснащен 2,0-литровой рядной шестеркой мощностью 50 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП и способен развить 115 км/ч.
Между прочим, недавно в Киеве засветился редкий 500-сильный седан BMW 2000-х.
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