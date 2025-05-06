Раритет из 70-х: на аукцион выставили первую заряженную "пятерку" BMW (фото)

В США на аукционе будут продавать BMW 5 Series Alpina 1976 года. Это один из первых и самых редких заряженных седанов марки.

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Alpina выполняла тюнинг BMW с 60-х годов. Этот Alpina B2 создан на базе BMW 5 Series первого поколения (кузов E12).

Авто получило 14-дюймовые диски и графику на боковинах Фото: Mecum

По сути, это самая первая заряженная "пятерка" BMW. Версия от Alpina появилась значительно раньше, чем первое поколение BMW M5, которое презентовали только в 1984 году.

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Седан BMW Alpina B2 оснащен 3,0-литровой рядной шестеркой, которая развивает 230 л. с. при 6750 об/мин и имеет крутящий момент в 265 Н∙м при 4500 об/мин.

В салоне установили спортивные руль и кресла Фото: Mecum

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 228 км/ч. Также доработана ходовая BMW 5 Series и установлены улучшенные тормоза.

Отличить BMW Alpina B2 можно по переднему спойлеру, фирменным 14-дюймовым дискам и графике на боковинах. В салоне установлены спортивные руль, сиденья и рычаг КПП, а в отделке появилось дерево.

Седан оснащен 3,0-литровой 230-сильной шестеркой Фото: Mecum

Конкретно этот седан BMW Alpina B2 проехал 149 тыс. км. Недавно авто прошло полную реставрацию.

Между прочим, недавно в Киеве видели редкий 500-сильный седан BMW 2000-х.

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