Раритет із 70-х: на аукціон виставили першу заряджену "п'ятірку" BMW (фото)

У США на аукціоні продаватимуть BMW 5 Series Alpina 1976 року. Це один із перших і найбільш рідкісних заряджених седанів марки.

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Про раритетний BMW Alpina розповіли на сайті аукціону Mecum.

Alpina виконувала тюнінг BMW із 60-х років. Цей Alpina B2 створено на базі BMW 5 Series першого покоління (кузов E12).

Авто отримало 14-дюймові диски та графіку на боковинах Фото: Mecum

По суті, це найперша заряджена "п’ятірка" BMW. Версія від Alpina з’явилася значно раніше, аніж перше покоління BMW M5, яке презентували тільки в 1984 році.

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Седан BMW Alpina B2 оснащений 3,0-літровою рядною шісткою, яка розвиває 230 к. с. при 6750 об/хв та має крутний момент у 265 Н∙м при 4500 об/хв.

У салоні встановили спортивні кермо та крісла Фото: Mecum

Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 228 км/год. Також доопрацьовано ходову BMW 5 Series та встановлено покращені гальма.

Відрізнити BMW Alpina B2 можна за переднім спойлером, фірмовими 14-дюймовими дисками та графікою на боковинах. У салоні встановлені спортивні кермо, сидіння та важіль КПП, а в оздобленні з’явилося дерево.

Седан оснащений 3,0-літровою 230-сильною шісткою Фото: Mecum

Конкретно цей седан BMW Alpina B2 проїхав 149 тис. км. Нещодавно авто пройшло повну реставрацію.

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