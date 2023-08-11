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Авто

Королівська "п'ятірка" BMW 1987 року пішла з молотка за $140 000 (фото)

BMW M5 E28, BMW M5, седан BMW, BMW 5 Series, Карл XVI Густав
Фото: Bring a Trailer | Випущено тільки 2240 BMW M5 E28

BMW M5 E28 — найперший заряджений седан від підрозділу Motorsport. Він оснащений 286-сильною шісткою і здатний розвинути 250 км/год.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали BMW M5 1987 року. За спортивний седан із пробігом 252 000 км виручили 140 000 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціону.

BMW M5 E28, BMW M5, седан BMW, BMW 5 Series, Карл XVI Густав Fullscreen
Седан належав королю Швеції Карлу XVI Густаву
Фото: Bring a Trailer

Найперший BMW M5 є раритетом, адже всього випустили 2240 спортивних седанів. Утім, це авто приблизно у 2-3 рази дорожче, адже у нього цікава історія.

Власником BMW M5 E28 був король Швеції Карл XVI Густав. Монарх є шанувальником швидкої їзди і в різний час володів кількома Ferrari і Porsche, а також BMW M3 CSL і AC Cobra.

BMW M5 E28, BMW M5, седан BMW, BMW 5 Series, Карл XVI Густав Fullscreen
Шкіряні сидіння оснащені електроприводом
Фото: Bring a Trailer

У 2023 році спортивний седан BMW опинився в США. Незважаючи на великий пробіг, він добре збережений, а також пройшов техобслуговування.

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BMW M5 E28 — найперший заряджений седан від підрозділу BMW Motorsport. "П'ятірка" оснащена 3,5-літровою рядною шісткою потужністю 286 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

BMW M5 E28, BMW M5, седан BMW, BMW 5 Series, Карл XVI Густав Fullscreen
Під капотом встановлена 286-сильна шістка
Фото: Bring a Trailer

Королівський BMW M5 багато оснащений. Його салон оздоблений шкірою, є кондиціонер, підсилювач керма, магнітола Blaupunkt і електропривод сидінь із пам'яттю налаштувань. Поліпшити керованість покликаний самоблокувальний диференціал.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили дуже рідкісний 90-річний Bugatti Ральфа Лорена.

Також ми писали, що в Україні помітили культовий спорткар BMW за $200 000.