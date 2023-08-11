Королевская "пятерка" BMW 1987 года ушла с молотка за $140 000 (фото)
BMW M5 E28 — самый первый заряженный седан от подразделения Motorsport. Он оснащен 286-сильной шестеркой и способен развить 250 км/ч.
В США на аукционе Bring a Trailer продали BMW M5 1987 года. За спортивный седан с пробегом 252 000 км выручили 140 000 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукциона.
Самый первый BMW M5 является раритетом, ведь всего выпустили 2240 спортивных седанов. Впрочем, это авто примерно в 2-3 раза дороже, ведь у него интересная история.
Владельцем BMW M5 E28 был король Швеции Карл XVI Густав. Монарх является поклонником быстрой езды и в разное время владел несколькими Ferrari и Porsche, а также BMW M3 CSL и AC Cobra.
В 2023 году спортивный седан BMW оказался в США. Несмотря на большой пробег, он хорошо сохранен, а также прошел техобслуживание.Важно
BMW M5 E28 – самый первый заряженный седан от подразделения BMW Motorsport. "Пятерка" оснащена 3,5-литровой рядной шестеркой мощностью 286 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.
Королевский BMW M5 богато оснащен. Его салон отделан кожей, есть кондиционер, усилитель руля, магнитола Blaupunkt и электропривод сидений с памятью настроек. Улучшить управляемость призван самоблокирующийся дифференциал.
Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили очень редкий 90-летний Bugatti Ральфа Лорена.
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