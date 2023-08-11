Королевская "пятерка" BMW 1987 года ушла с молотка за $140 000 (фото)

BMW M5 E28 — самый первый заряженный седан от подразделения Motorsport. Он оснащен 286-сильной шестеркой и способен развить 250 км/ч.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали BMW M5 1987 года. За спортивный седан с пробегом 252 000 км выручили 140 000 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукциона.

Седан принадлежал королю Швеции Карлу XVI Густаву Фото: Bring a Trailer

Самый первый BMW M5 является раритетом, ведь всего выпустили 2240 спортивных седанов. Впрочем, это авто примерно в 2-3 раза дороже, ведь у него интересная история.

Владельцем BMW M5 E28 был король Швеции Карл XVI Густав. Монарх является поклонником быстрой езды и в разное время владел несколькими Ferrari и Porsche, а также BMW M3 CSL и AC Cobra.

Кожанные сиденья оснащены электроприводом Фото: Bring a Trailer

В 2023 году спортивный седан BMW оказался в США. Несмотря на большой пробег, он хорошо сохранен, а также прошел техобслуживание.

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BMW M5 E28 – самый первый заряженный седан от подразделения BMW Motorsport. "Пятерка" оснащена 3,5-литровой рядной шестеркой мощностью 286 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

Под капотом установлена 286-сильная шестерка Фото: Bring a Trailer

Королевский BMW M5 богато оснащен. Его салон отделан кожей, есть кондиционер, усилитель руля, магнитола Blaupunkt и электропривод сидений с памятью настроек. Улучшить управляемость призван самоблокирующийся дифференциал.

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