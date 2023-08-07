На аукцион выставлен знаменитый суперкар из фильма "Волк с Уолл-стрит" (фото, видео)

В съемках фильма "Волк с Уолл-стрит" использовали Lamborghini Countach 1989 года. По сюжету, суперкар разбили в ДТП.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили суперкар Lamborghini Countach 1989 года. За раритетное авто планируют выручить около 2 миллионов долларов. Его историю рассказали на сайте аукционного дома.

Суперкар хорошо сохранился Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Countach сейчас пользует повышенным спросом у коллекционеров, но, как правило, эти авто примерно вдвое дешевле. Столь высокая цена обусловлена тем, что суперкар снимался в знаменитом фильме Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

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По сюжету, герой Леонардо ди Каприо купил дорогой суперкар Lamborghini Countach, а позже сел за руль под действием наркотиков и разбил машину в ДТП. В съемках использовали два авто и одно из них действительно уничтожили. Вторая машина сохранилась и пребывает в отличном состоянии.

За авто планируют выручить до 2 миллионов долларов Фото: RM Sotheby's

Авто относится к версии Lamborghini Countach 25th Anniversary. Таких купе выпустили всего 657, и это была финальная версия модели.

Суперкар Lamborghini оснащен 5,2-литровым V12 мощностью 455 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и развивает 295 км/ч.

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