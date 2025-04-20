Ексклюзив за $7,5 мільйона: на аукціон виставили Ferrari знаменитого кутюр'є (фото)

У США виставили на аукціон суперкар Ferrari F50 1995 року. Раритетне авто належало відомому американському модельєру Ральфу Лорену.

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Про рідкісний Ferrari розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Суперкар оцінили в $7,5 мільйона Фото: RM Sotheby's

Ральф Лорен є знаним колекціонером раритетних авто. Зокрема, він володіє Bugatti 57 Atlantic 1937 року за $40 мільйонів, суперкаром McLaren F1, унікальним Mercedes SSK Trossi та кількома класичними Ferrari вартістю по 20-40 мільйонів доларів.

У 1995 році він вирішив купити Ferrari F50 – найдосконалішу модель марки на той час. Цей суперкар оснащений 4,7-літровим 520-сильним V12, який створений на базі двигуна боліда "Формули-1".

Суперкар чудово зберігся Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari F50 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 325 км/год. Усього виготовили лише 349 таких авто.

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Ральф Лорен придбав Ferrari F50 у рідкісному жовтому кольорі (таких авто в США було лише два), проте в 2003 році вирішив продати суперкар. Його придбало подружжя колекціонерів із Вірджинії, які дуже рідко виїжджали на ексклюзивному авто. Востаннє цей суперкар Ferrari F50 бачили на автошоу в 2009 році.

Двигун Ferrari F50 створили на базі мотора боліда "Формули-1" Фото: RM Sotheby's

Раритетний автомобіль чудово зберігся, а його пробіг за 30 років становить усього 8700 км. На аукціоні за цю капсулу часу планують отримати до 7,5 мільйона доларів.

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