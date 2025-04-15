Ексклюзиви за $1,6 мільйона: на продаж виставили рідкісні авто зіркового спортсмена (фото)

У США продають автомобілі з колекції кращого хокеїста всіх часів Вейна Грецкі. Нових власників шукають для розкішного Rolls-Royce та суперкара Ford.

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Rolls-Royce Corniche подарував Вейну Грецкі його клуб Фото: RM Sotheby’s

На аукціон RM Sotheby’s виставили кабріолет Rolls-Royce Corniche IV. У 1994 році Вейн Грецкі став кращим гравцем в історії НХЛ і керівництво його клубу "Лос-Анджелес Кінгз" вирішило відзначити це досягнення, подарувавши хокеїсту розкішне авто.

Усього виготовлено лише 219 Rolls-Royce Corniche IV. Салон кабріолета оздоблений дорогою шкірою і деревом, а під капотом встановлено 6,75-літровий V8, який працює в парі з 4-ступінчастим автоматом.

Салон оздоблено шкірою та деревом Фото: RM Sotheby’s

Кабріолет Rolls-Royce добре зберігся, а його пробіг становить 14,7 тис. Зараз його стартова вартість на аукціоні становить 895 тис. доларів.

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Суперкар Ford GT Вейна Грецкі продають на сайті DuPont Registry. Хокеїст придбав авто в 2006 році, причому обрав особливу лімітовану версію Heritage Edition, випущену накладом із 343 екземплярів.

Випущено лише 343 купе Ford GT Heritage Edition Фото: duPont Registry

Автомобіль пофарбований в кольори гоночних Ford GT40, які перемагали в 24-годинних перегонів у Ле-Мані. До того ж, суперкар прикрасили номером 99, під яким виступав Вейн Грецкі.

Пробіг Ford GT становить усього 1974 км Фото: duPont Registry

Ford GT Heritage Edition оснащений 5,4-літровим компресорним V8 потужністю 550 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 330 км/год. Пробіг авто Вейна Грецкі становить лише 1974 км, а ціна складає $800 000.

До речі, нещодавно на аукціоні продали раритетний суперкар Ferrari Міхаеля Шумахера.

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