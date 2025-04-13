На аукціоні продали раритетний Ferrari Міхаеля Шумахера (фото)

У Франції на аукціоні Aguttes продали суперкар Ferrari 550 Maranello 1996 року. За нього віддали чималу суму в 270,5 тис. євро, адже автомобіль використовував Міхаель Шумахер.

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Суперкаром користувався Міхаель Шумахер Фото: Aguttes

Це купе Ferrari 550 Maranello взяло участь в офіційній презентації моделі 20 липня 1996 року на автодромі Нюрбургринг за участі зірок "Формули-1" різних років. Саме тоді за його кермо вперше сів Міхаель Шумахер, який тільки недавно перейшов до команди Ferrari.

Пізніше автомобіль використовували для журналістських тест-драйвів, а пізніше він став "службовим" авто Шумахера. Існує чимало фото німецького гонщика за кермом Ferrari 550.

485-сильне авто здатне розвинути 320 км/год Фото: Aguttes

Міхаель Шумахер підтвердив використання цього суперкара у спеціальному листі, який використали у 2003 році для продажі авто в Японію. До того ж, гонщик залишив свій автограф на передній панелі.

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Пізніше купе Ferrari 550 Maranello повернулося до Європи. Пробіг авто становить 10 000 км і його регулярно обслуговували.

Авто Шумахера чудово збереглося Фото: Aguttes

Суперкар Ferrari 550 Maranello – доволі рідкісна модель, адже із 1996 по 2002 рік виготовлено всього 3083 таких авто. Купе оснащене 5,5-літровим 485-сильним V12 і 6-ступінчастою механічною КПП. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 4,4 та розвинути 320 км/год.

До речі, на аукціон нещодавно виставили і чемпіонський болід Міхаеля Шумахера. За нього планують отримати 10 мільйонів доларів.

Також Фокус писав, що пілот "Формули-1" не може їздити на своєму суперкарі через надто юний вік.