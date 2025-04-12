Занадто юний: пілот "Формули-1" не має права їздити на подарованому суперкарі (фото)

Новачку "Формули-1" Андреа Кімі Антонеллі подарували суперкар Mercedes, проте 18-річному гонщику заборонено сідати за його кермо через особливості ПДР Італії.

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Про курйоз розповідає сайт Carscoops.

Італієць Андреа Кімі Антонеллі успішно стартував у своєму першому сезоні "Формули-1" за Mercedes і продемонстрував непогані здібності – добув залікові очки у всіх трьох дебютних етапах. У команді оцінили новачка та подарували йому суперкар Mercedes-AMG GT.

Юний пілот тільки отримав водійські права і не може водити потужні авто Фото: Mercedes-Benz

Однак їздити на авто дорогами загального користування талановитий гонщик не може. Річ у тім, що йому зовсім недавно виповнилося 18 років.

Андреа Кімі Антонеллі уже отримав водійські права, проте за італійськими законами початківцям дозволено у перші три роки керувати автівками з питомою потужністю до 100 к. с. на тонну ваги.

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Новий Mercedes-AMG GT 63 S оснащений 585-сильним V8 твін-турбо і важить 1645 кг, тобто питома потужність становить 355 к. с. на тонну. Він здатен розігнатися до сотні за 3,2 с і розвинути 315 км/год.

Хоча у "Формулі-1" Андреа Кімі Антонеллі вправно керує значно швидшим авто, для нього в Італії не зробили виняток. Ось чому подарований суперкар Mercedes йому поки не доступний.

Утім, вихід із цієї ситуації є. Андреа Кімі Антонеллі радять зареєструватися в Сан-Марино та оформити водійські права там. У цій країні подібних обмежень для новачків не існує.

До речі, нещодавно на аукціон виставили чемпіонський болід Міхаеля Шумахера вартістю 10 мільйонів доларів.

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