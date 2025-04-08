В Україні з'явився новітній позашляховий універсал Mercedes за 4 мільйони (фото)

На український ринок новий Mercedes-Benz E-Class у позашляховому виконанні All-Terrain. Один із перших універсалів помітили в Одесі.

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Світлини універсала підвищеної прохідності опублікували на сторінці Top Car Odessa в Instagram.

Новий Mercedes E-Class All-Terrain — конкурент Audi A6 Allroad. В Україні його ціна стартує з 3,32 мільйона гривень, а версія E450 (як на фото) коштує від 3,91 млн.

Універсал пізнається за пластиковим обвісом і збільшеним кліренсом Фото: Top Car Odessa

Позашляховий універсал Mercedes E-Class All-Terrain пізнається за захисним пластиковим обвісом та дещо збільшеним кліренсом. Стандартними є 18-дюймові диски. 4,9-метрове авто має великий (615-1830 л) багажник.

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Салон Mercedes E-Class All-Terrain не зазнав змін порівняно зі стандартною моделлю, тобто на передній панелі може бути встановлено два або три екрани. У мультимедійну систему вбудовані Zoom, Tik-Tok та гра Angry Birds, також можна замовити селфі-камеру.

Авто оснащене 381-сильною турбошісткою Фото: Top Car Odessa

Новий Mercedes E-Class All-Terrain пропонують в Україні із 3,0-літровою бензиновою турбомошісткою на 381 к. с. та турбодизелями об’ємом 2,0 л (197 к. с.) та 3,0 л (367 к. с.). Усі версії отримали 9-ступінчастий автомат, повний привід та пневмопвідвіску.

У мультимедійну систему вбудували Zoom, Tik-Tok та гра Angry Birds Фото: Mercedes-Benz

Конкретно цей універсал Mercedes E-Class є бензиновим. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

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