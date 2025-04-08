В Украине появился новейший внедорожный универсал Mercedes за 4 миллиона (фото)

На украинский рынок новый Mercedes-Benz E-Class во внедорожном исполнении All-Terrain. Один из первых универсалов заметили в Одессе.

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Фотографии универсала повышенной проходимости опубликовали на странице Top Car Odessa в Instagram.

Новый Mercedes E-Class All-Terrain — конкурент Audi A6 Allroad. В Украине его цена стартует с 3,32 миллиона гривен, а версия E450 (как на фото) стоит от 3,91 млн.

Универсал узнается по пластиковому обвесу и увеличенному клиренсу Фото: Top Car Odessa

Внедорожный универсал Mercedes E-Class All-Terrain узнается по защитному пластиковому обвесу и несколько увеличенному клиренсу. Стандартными являются 18-дюймовые диски. 4,9-метровое авто имеет большой (615-1830 л) багажник.

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Салон Mercedes E-Class All-Terrain не претерпел изменений по сравнению со стандартной моделью, то есть на передней панели может быть установлено два или три экрана. В мультимедийную систему встроены Zoom, Tik-Tok и игра Angry Birds, также можно заказать селфи-камеру.

Авто оснащено 381-сильной турбошестерней Фото: Top Car Odessa

Новый Mercedes E-Class All-Terrain предлагают в Украине с 3,0-литровой бензиновой турбомощью на 381 л. с. и турбодизелями объемом 2,0 л (197 л. с.) и 3,0 л (367 л. с.). Все версии получили 9-ступенчатый автомат, полный привод и пневмоподвеску.

В мультимедийную систему встроены Zoom, Tik-Tok и игра Angry Birds Фото: Mercedes-Benz

Конкретно этот универсал Mercedes E-Class является бензиновым. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

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