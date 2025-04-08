Для наших доріг: в Україну привезли унікальний позашляховий суперкар Lamborghini (фото)

В Україні з’явився новий Lamborghini Huracan Sterrato. Один із найнезвичніших сучасних суперкарів помітили в Житомирі.

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Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato – нетипова позашляхова версія купе. Її виготовили в 2023 році лімітованою серією з 1499 автомобілів, а вартість стартувала з 280 000 доларів.

Суперкар підготували до бездоріжжя Фото: instagram.com/zhytomyr.operative

Lamborghini Huracan Sterrato вирізняється захисним пластиковим обвісом, а його кліренс збільшили до 170 мм. Крім того, встановлено 19-дюймові позашляхові шини Bridgestone Dueler AT002, додаткову оптику та рейлінги для багажника на даху.

Lamborghini Huracan Sterrato оснащений 610-сильним V10 Фото: instagram.com/zhytomyr.operative

У салоні Lamborghini Huracan Sterrato змінили оздоблення. Крім того, на цифровій панелі приладів додали компас і кренометр.

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Кросовер Lamborghini Huracan Sterrato оснащений стандартним 5,2-літровим V10 у версії потужністю 610 сил. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а от максимальну швидкість суперкара обмежили на позначці 260 км/год.

У салоні змінили оздоблення Фото: Lamborghini

Звісно, позашляховий суперкар Lamborghini отримав повний привід, який доповнили спеціальним спортивним режимом Rally. Підвіска купе посилена і підготовлена до бездоріжжя.

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