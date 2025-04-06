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Авто

Розвиває 270 км/год: у Києві засвітився рідкісний заряджений Opel (фото)

Opel Insignia OPC, Opel Insignia, Opel Insignia 2013, седан Opel
Фото: Topcars UA | Opel Insignia OPC — заряджена версія седана

У Києві помітили седан Opel Insignia 2013 року в топовій зарядженій версії OPC. Спортивна модель є раритетом в Україні.

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Світлини автомобіля з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Авто оснащене 325-сильним V6 твін-турбо
Фото: Topcars UA

Opel Insignia OPC офіційно не продавали на українському ринку. Це одна із найшвидших моделей за всю історію німецької марки.

Opel Insignia OPC 2013, Opel Insignia, Opel Insignia 2013, седан Opel Fullscreen
Opel Insignia OPC здатен розвинути 270 км/год
Фото: Topcars UA

Заряджений седан Opel Insignia OPC оснащений доопрацьованим 2,8-літровим V6 із турбонаддувом. Його потужність збільшили до 325 к. с., а максимальний крутний момент – до 435 Н∙м.

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Седан отримав гальма Brembo
Фото: Topcars UA

Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 270 км/год. Також для седана розробили спортивний вихлоп.

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На вибір для Opel Insignia OPC пропонували 6-ступінчасті механічну або автоматичну КПП, а повний привід був обов’язковим для всіх версій моделі. Крім того, доопрацювали підвіску авто з адаптивними амортизаторами і встановили ефективніші гальма Brembo.

салон Opel Insignia OPC, Opel Insignia, Opel Insignia 2013, седан Opel Fullscreen
У салоні встановили спортивні крісла
Фото: Opel

Opel Insignia OPC має значно агресивніший вигляд, аніж стандартна модель. Новий передній бампер доповнили "іклами" повітрозбірників, а в кришку багажника інтегрували спойлер. Також встановлено збільшені колісні диски. У салоні встановлено спортивні сидіння Recaro та скошене знизу кермо.

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