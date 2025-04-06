Розвиває 270 км/год: у Києві засвітився рідкісний заряджений Opel (фото)

У Києві помітили седан Opel Insignia 2013 року в топовій зарядженій версії OPC. Спортивна модель є раритетом в Україні.

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Opel Insignia OPC офіційно не продавали на українському ринку. Це одна із найшвидших моделей за всю історію німецької марки.

Заряджений седан Opel Insignia OPC оснащений доопрацьованим 2,8-літровим V6 із турбонаддувом. Його потужність збільшили до 325 к. с., а максимальний крутний момент – до 435 Н∙м.

Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 270 км/год. Також для седана розробили спортивний вихлоп.

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На вибір для Opel Insignia OPC пропонували 6-ступінчасті механічну або автоматичну КПП, а повний привід був обов’язковим для всіх версій моделі. Крім того, доопрацювали підвіску авто з адаптивними амортизаторами і встановили ефективніші гальма Brembo.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Opel

Opel Insignia OPC має значно агресивніший вигляд, аніж стандартна модель. Новий передній бампер доповнили "іклами" повітрозбірників, а в кришку багажника інтегрували спойлер. Також встановлено збільшені колісні диски. У салоні встановлено спортивні сидіння Recaro та скошене знизу кермо.

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