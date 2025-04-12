Слишком юный: пилот "Формулы-1" не имеет права ездить на подаренном суперкаре (фото)

Новичку "Формулы-1" Андреа Кими Антонелли подарили суперкар Mercedes, однако 18-летнему гонщику запрещено садиться за его руль из-за особенностей ПДД Италии.

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О курьезе рассказывает сайт Carscoops.

Итальянец Андреа Кими Антонелли успешно стартовал в своем первом сезоне "Формулы-1" за Mercedes и продемонстрировал неплохие способности — добыл зачетные очки во всех трех дебютных этапах. В команде оценили новичка и подарили ему суперкар Mercedes-AMG GT.

Юный пилот только получил водительские права и не может водить мощные авто Фото: Mercedes-Benz

Однако ездить на авто по дорогам общего пользования талантливый гонщик не может. Дело в том, что ему совсем недавно исполнилось 18 лет.

Андреа Кими Антонелли уже получил водительские права, однако по итальянским законам начинающим водителям разрешено в первые три года управлять автомобилями с удельной мощностью до 100 л. с. на тонну веса.

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Новый Mercedes-AMG GT 63 S оснащен 585-сильным V8 твин-турбо и весит 1645 кг, то есть удельная мощность составляет 355 л. с. на тонну. Он способен разогнаться до сотни за 3,2 с и развить 315 км/ч.

Хотя в "Формуле-1" Андреа Кими Антонелли умело управляет гораздо более быстрым авто, для него в Италии не сделали исключение. Вот почему подаренный суперкар Mercedes ему пока не доступен.

Впрочем, выход из этой ситуации есть. Андреа Кими Антонелли советуют зарегистрироваться в Сан-Марино и оформить водительские права там. В этой стране подобных ограничений для новичков не существует.

Кстати, недавно на аукцион выставили чемпионский болид Михаэля Шумахера стоимостью 10 миллионов долларов.

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