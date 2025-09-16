Звезда Мерседес: история девочки, которая подарила свое имя легендарной марке

В этот день, 16 сентября 1889 года, в Вене родилась Мерседес Еллинек. Она никогда не была автомобилисткой, однако оставила след в истории авто, ведь именно в честь нее назвали марку Mercedes.

Девушка Мерседес подарила свое имя немецкому бренду, когда ей было всего 11 лет. Об этом сообщает Bild.

Марке Mercedes в этом году исполнилось 125 лет, и каждый, кто произносит название этого немецкого авто, невольно вспоминает о девушке Мерседес, которая подарила свои имя бренду, когда ей было всего 11 лет.

Во всем "виноват" ее отец: бизнесмен Эмиль Еллинек из Вены был первым дилером, который закупал автомобили у Daimler-Motoren-Gesellschaft в больших количествах, и примерно с 1900 года он продавал их богачам в Ницце.

Эмиль был одержим именем Мерседес — он назвал так свою дочь, называл так свои виллы и яхты (одна даже носила название "Мерседес-Мерседес"), свою компанию. Он изменил фамилию всей семьи на "Эллинек-Мерседес", в результате его дочь звали Мерседес Еллинек-Мерседес.

Мерседес Еллинек в 11 лет Фото: Mercedes-Benz

И автомобили тоже получили это счастливое имя. 2 апреля 1900 года Эмиль подписал контракт с Daimler-Motoren-Gesellschaft. В одном из пунктов оговаривалось, что Daimler разработает новую конструкцию двигателя, которая "будет носить название Daimler-Mercedes". Настоящему Мерседесу к тому времени было одиннадцать лет.

Первым автомобилем с этим красивым названием стал Mercedes 35 HP 1901 года — инновационная модель, которую можно считать "дедушкой" всех современных авто. Ее компоновка с продольным расположением двигателя спереди и задним приводом стала классической. 35-сильная четверка разгоняла первый Mercedes до 75 км/ч, то есть он был одним из самых быстрых авто в мире. Эмиль Еллинек обязался выкупить 36 этих машин.

Mercedes 35 HP, который сохранился до наших дней Фото: tripadvisor

Mercedes 35 HP оказался успешным, поэтому название решили сохранить и для последующих моделей. Торговля автомобилями сделала Эмиля богатым. Девочка Мерседес выросла в роскоши и стала настоящей светской львицей. Сама она не интересовалась машинами, поэтому есть только одно фото, где 17-летняя Мерседес позирует за рулем авто, названного в ее честь.

Мерседес вышла замуж за барона фон Шлоссера и родила дочь, когда ей было около 22 лет. Но тут случился крах: Эмиля выгнали из наблюдательного совета Daimler, началась Первая мировая война, мужу Мерседес пришлось уйти на фронт, а в 1916 году у них родился сын.

17-летняя Мерседес за рулем Mercedes Фото: Mercedes-Benz

После войны Эмиль Еллинек умер, семья обеднела, Мерседес ушла от мужа и стала жить со скульптором, который через несколько месяцев умер от туберкулеза. В 1929 году в возрасте всего 39 лет умерла и сама Мерседес.

Но авто, названные в ее честь, стали популярными и бренд существует до сих пор. В 1926 году компания Daimler объединилась со своим конкурентом Benz, и с тех пор автомобили стали называться Mercedes-Benz. Сегодня бренд входит в десятку крупнейших автомобильных брендов мира по объему продаж. И на каждой машине, прямо спереди написано имя девочки, которой было одиннадцать лет, и она понятия не имела, что станет самой известной девушкой в мире.

