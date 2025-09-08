Запас хода 700 км и огромный экран: дебютировал новый электрокроссовер Mercedes GLC (фото)

Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC получил преемника. Новый Mercedes GLC EQ более современный и мощный, а его запас хода превышает 700 км.

Электромобиль Mercedes-Benz GLC with EQ Technology (именно такое полное название модели) представили на автошоу IAA Mobility в Мюнхене. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Новая модель не заменит бензиновый кроссовер Mercedes GLC, а будет выпускаться параллельно с ним. Продажи электрокара стартуют в начале 2026 года, а его конкурентами будут Audi Q6 e-tron, новый BMW iX3, Porsche Macan и Tesla Model Y.

Кроссовер отличается обтекаемым дизайном Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes GLC with EQ Technology

Новый Mercedes GLC EQ отличается элегантным обтекаемым дизайном с изогнутой крышей и выдвижными дверными ручками. У него низкий (0,26) аэродинамический коэффициент.

Самая оригинальная внешняя деталь — огромная хромированная фальшрадиаторная решетка с диодной подсветкой. Продолговатые фары и фонари украсили узором в виде трехлучевых звезд Mercedes-Benz.

Фары и фонари украшены логотипами Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Размеры Mercedes GLC with EQ Technology:

длина — 4845 мм;

ширина — 1913 мм;

высота — 1644 мм;

колесная база — 2972 мм.

Салон и комплектация Mercedes GLC EQ

Для интерьера электрокара доступны как натуральная кожа, так полностью "веганская" отделка. Панорамная крыша имеет изменяемую тонировку и диодную подсветку в виде эмблем Mercedes-Benz.

На всю ширину передней панели растянут большой экран Фото: Mercedes-Benz

Главная особенность салона — большой (99 см длиной) экран на всю ширину передней панели. Кроссовер получил мощную операционную систему MB.OS и искусственный интеллект. Мультимедиа можно дополнить приложениями вроде Teams, а также подпиской на видео от Disney+.

Электромобиль Mercedes GLC просторнее бензинового тезки. Объем его багажника составляет 570-1740 л, также есть 128-литровый отсек спереди.

Электрокроссовер просторнее бензинового Mercedes GLC Фото: Mercedes-Benz

Для Mercedes GLC EQ предлагают навигацию с дополненной реальностью, камеры кругового обзора с функцией "прозрачного капот", инновационную систему полуавтономного движения и парковочный автопилот, который сам находит место для стоянки авто.

Новый Mercedes GLC EQ, характеристики

Электрокроссовер дебютировал в варианте Mercedes GLC400 4Matic с полноприводной 490-сильной установкой и 2-ступенчатой КПП. Он может буксировать 2,4-тонный прицеп. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость ограничена на 210 км/ч.

Электромоторы отличаются низким энергопотреблением, поэтому с батареей на 94 кВт∙ч запас хода составляет 713 км. 800-вольтовая архитектура позволяет быструю зарядку мощностью 330 кВт: в таком режиме добавить 300 км запаса хода можно всего за 10 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто электроприборы или целый дом.

Объем багажника составляет 570-1740 л Фото: Mercedes-Benz

Электрокроссовер Mercedes GLC EQ получил управляемые задние колеса и пневмоподвеску от седана S-Class. Кроме того, для авто разработана высокоэффективная система тормозной рекуперации с режимом езды с одной педалью (авто замедляется, если отпустить газ).

