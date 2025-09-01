Их существует всего 777: в Киеве засветился 600-сильный заряженный Mercedes 2000-х (фото)

В Киеве сфотографировали Mercedes-Benz CL 2004 года в редком заряженном исполнении от AMG. Люксовое купе оснащено сверхмощным V12 с турбонаддувом.

Этот Mercedes CL65 AMG является раритетом не только в Украине, ведь всего изготовили всего 777 таких купе. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Авто оснащено 612-сильным V12 твин-турбо Фото: Topcars UA

Пятиметровое представительское купе Mercedes CL C215 на базе S-Class W220 производилось с 1998 по 2006 год и стало одной из первых моделей в новом фирменном стиле — с элегантными формами и четырьмя круглыми фарами.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Mercedes-Benz

Заряженный Mercedes CL65 AMG узнается по скромному обвесу, небольшому заднему спойлеру и 19-дюймовым дискам. Сзади видны четыре выхлопные трубы. В салоне установили спортивные кресла.

Главная особенность купе Mercedes CL65 AMG скрывается под капотом — там установлен 6,0-литровый V12 твин-турбо, который развивает 612 л.с. и 1000 Н∙м.

Купе получило 19-дюймовые диски Фото: Topcars UA

С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, перенастроили активную гидропневматическую подвеску Active Body Control и установили увеличенные тормоза.

