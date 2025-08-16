930-сильный эксклюзив: в Киеве заметили заряженный Mercedes S-Class за 20 миллионов (фото)

В Киеве появился экстремальный седан Mercedes S-Class в тюнинге от Brabus. 930-сильное авто способно разогнаться до сотни за 3,2 с.

Новый Mercedes S-Class Brabus B40E-930 стоит 405 000 евро, то есть почти 20 миллионов гривен. Фотографии эксклюзивного авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Седан оснащен 930-сильной плагин-гибридной установкой Фото: Topcars UA

За основу для проекта Brabus B40E-930 взяли самый мощный плагин-гибрид Mercedes-AMG S63 E-Performance с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Отдачу его силовой установки увеличили до 930 л.с. и 1510 Н∙м, а также установили спортивный выхлоп.

Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с Фото: Topcars UA

Седан Mercedes S-Class Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч. К тому же, гибрид способен передвигаться на электротяге и расходует всего 4,4 л на 100 км в комбинированном цикле.

Отличить Brabus B40E-930 от стандартного Mercedes-AMG S63 можно по особой решетке радиатора, карбоновым обвесу и спойлеру. К тому же установлены 21-дюймовые диски Brabus, а кузов несколько занизили.

Салон отделан дорогой кожей и карбоном Фото: Topcars UA

Тюнинг Mercedes S-Class от Brabus также включает улучшенную отделку салона. Интерьер обшили дорогой красной кожей с перфорацией и украсили карбоном.

Кстати, это не самый быстрый седан в Киеве. Недавно в столице заметили 1500-сильный электромобиль Xiaomi, способный развить 359 км/ч.

