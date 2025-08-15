Легенда 70-х: в Киеве заметили раритетный коллекционный Porsche известного депутата (фото)
В Киеве сфотографировали очень редкий Porsche 911 Turbo 1979 года. Винтажный 300-сильный спорткар отреставрирован до идеального состояния и доработан.
В Украине чрезвычайно мало купе Porsche 911 Turbo первого поколения (930 кузов) и вообще модель раритетная — с 1975 по 1989 год изготовлено всего 21,5 тыс. таких авто. Фотографии культового спорткара появились на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.Важно
Первый Porsche 911 Turbo 930 — культовая модель, которая популяризировала турбонаддув в серийных авто. Купе 1979 года комплектовали 3,3-литровой оппозитной турбошестерней на 300 л. с., которая позволяла разгоняться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 260 км/ч.
От стандартного купе Porsche 911 версия Turbo отличается большим антикрылом и расширенными задними крыльями. Конкретно это авто также имеет обвес и широкие шины Nankang.
По информации сайта ТопЖир, этот спорткар Porsche 911 Turbo 1979 года с "красивыми" номерами может принадлежать режиссеру и народному депутату Гео Леросу. Авто такой же модели и года выпуска указано в его декларации: оно приобретено в 2023 году за 532 000 гривен, а в марте 2024 года для него купили новые двигатель и коробку передач за 328 000 гривен.
