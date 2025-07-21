Настоящий эксклюзив: в Украину привезли очень редкий спорткар Porsche на 500 сил (фото)
В Украину приехало купе Porsche 718 Cayman GT4 RS. Заряженный 500-сильный вариант спорткара выпустили лимитированной серией.
В Украине зарегистрировано всего несколько Porsche Cayman в исполнении GT4 RS. Фото редкого авто опубликовали на странице lviv._top_.cars в Instagram.
Спорткар Porsche 718 Cayman GT4 RS — самая быстрая и экстремальная версия модели. Она выпускалась с 2021 года и продавалась по цене от 141 700 долларов.
Купе получило 4,0-литровую оппозитную шестерку от старшего Porsche 911 GT3, которая развивает 500 л. с. и 449 Нм. С 7-ступенчатым роботом PDK Porsche Cayman GT4 RS способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 315 км/ч. За доплату предлагался титановый выхлоп.Важно
Ни один другой Cayman не был настолько быстрым. Кроме того, спорткару перенастроили подвеску и установили карбоново-керамические тормоза.
Карбон использовали и для изготовления ряда кузовных панелей Porsche 718 Cayman GT4 RS. К тому же, спорткар получил обвес и большое антикрыло, а среди опций были 20-дюймовые магниевые диски. В салоне купе установили спортивные ковшеобразные сиденья, а в отделке использована легкая алькантара.
Кстати, недавно в Киеве видели конкурента Porsche Cayman с двигателем Toyota.
Также Фокус писал, что в Киеве сфотографировали редкий суперкар Ferrari.