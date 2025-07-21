Настоящий эксклюзив: в Украину привезли очень редкий спорткар Porsche на 500 сил (фото)

В Украину приехало купе Porsche 718 Cayman GT4 RS. Заряженный 500-сильный вариант спорткара выпустили лимитированной серией.

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В Украине зарегистрировано всего несколько Porsche Cayman в исполнении GT4 RS. Фото редкого авто опубликовали на странице lviv._top_.cars в Instagram.

Спорткар получил большое антикрыло Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Спорткар Porsche 718 Cayman GT4 RS — самая быстрая и экстремальная версия модели. Она выпускалась с 2021 года и продавалась по цене от 141 700 долларов.

Porsche 718 Cayman GT4 RS способен развить 315 км/ч Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Купе получило 4,0-литровую оппозитную шестерку от старшего Porsche 911 GT3, которая развивает 500 л. с. и 449 Нм. С 7-ступенчатым роботом PDK Porsche Cayman GT4 RS способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 315 км/ч. За доплату предлагался титановый выхлоп.

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Ни один другой Cayman не был настолько быстрым. Кроме того, спорткару перенастроили подвеску и установили карбоново-керамические тормоза.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Porsche

Карбон использовали и для изготовления ряда кузовных панелей Porsche 718 Cayman GT4 RS. К тому же, спорткар получил обвес и большое антикрыло, а среди опций были 20-дюймовые магниевые диски. В салоне купе установили спортивные ковшеобразные сиденья, а в отделке использована легкая алькантара.

Кстати, недавно в Киеве видели конкурента Porsche Cayman с двигателем Toyota.

Также Фокус писал, что в Киеве сфотографировали редкий суперкар Ferrari.