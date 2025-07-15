Самый дешевый Ferrari: в Киеве заметили раритетный итальянский суперкар (фото)

В Киеве сфотографировали купе-кабриолет Ferrari Portofino. Итальянский суперкар является редкостью на наших дорогах.

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В Украине зарегистрировано всего несколько Ferrari Portofino, ведь эта модель не продавалась у нас официально. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Ferrari Portofino оснащен 600-сильным V8 твин-турбо Фото: Topcars UA

Кабриолет Ferrari Portofino выпускали с 2018 по 2023 год и в свое время это была самая доступная модель в линейке итальянского бренда — ее цена составляла от 200 000 евро. Как и его предшественник Ferrari California, авто имеет складную металлическую крышу с электроприводом.

Ferrari Portofino позиционировали как практичный суперкар для путешествий, поэтому в его салоне есть второй ряд сидений, а объем багажника довольно большой по меркам автомобилей этого класса — 292 л.

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Под капотом Ferrari Portofino установлен 3,9-литровый V8 твин-турбо, который развивает 600 л. с. и 760 Н∙м. С 7-ступенчатым роботом разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а до 200 км/ч — за 10,8 с. Максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Максимальная скорость составляет 320 км/ч Фото: Topcars UA

Все Ferrari Portofino комплектовали электронным дифференциалом и адаптивными амортизаторами. За доплату предлагались карбоново-керамические тормоза.

Между прочим, недавно в Киеве видели редкий британский спорткар с двигателем от Toyota Camry.

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