Найдешевший Ferrari: у Києві помітили рариттний італійський суперкар (фото)

У Києві сфотографували купе-кабріолет Ferrari Portofino. Італійський суперкар є рідкістю на наших дорогах.

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В Україні зареєстровано лише кілька Ferrari Portofino, адже ця модель не продавалася в нас офіційно. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Ferrari Portofino оснащений 600-сильним V8 твін-турбо Фото: Topcars UA

Кабріолет Ferrari Portofino випускали з 2018 по 2023 рік і свого часу це була найдоступніша модель у лінійці італійського бренду — її ціна складала від 200 000 євро. Як і його попередник Ferrari California, авто має складний металевий дах із електроприводом.

Ferrari Portofino позиціонували як практичний суперкар для мандрів, тому в його салоні є другий ряд сидінь, а об’єм багажника досить великий за мірками автомобілів цього класу – 292 л.

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Під капотом Ferrari Portofino встановлено 3,9-літровий V8 твін-турбо, який розвиває 600 к. с. та 760 Н∙м. Із 7-ступінчастим роботом розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а до 200 км/год – за 10,8 с. Максимальна швидкість становить 320 км/год.

Максимальна швидкість становить 320 км/год Фото: Topcars UA

Усі Ferrari Portofino комплектували електронним диференціалом та адаптивними амортизаторами. За доплату пропонували карбоново-керамічні гальма.

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