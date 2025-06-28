У Києві помітили рідкісний британський спорткар із двигуном від Toyota Camry (фото)

У Києві сфотографували купе Lotus Evora 2015 року. Малосерійний британський спорткар на 350 сил є раритетом на українських дорогах.

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Усього із 2009 по 2021 виготовили лише 6117 Lotus Evora усіх версій. В Україні зареєстровано небагато таких авто. Світлини спорткара з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lotus Evora S отримав велика антикрило Фото: Topcars UA

Спорткар Lotus Evora створили на заміну Lotus Europa та для конкуренції з Porsche Cayman. Свого часу це був флагман у лінійці британської марки. Авто виготовляли вручну.

Lotus Evora S здатен розвинути 277 км/год Фото: Topcars UA

Компактне 4,3-метрове купе Lotus Evora вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", крупними фарами та високою віконною лінією.

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На фото потрапив варіант S, який вирізняється величезним опційним антикрилом. Цікаво, що середньо моторну модель пропонували у двомісному та чотиримісному виконанні.

Купе пропонували у версіях на 2 або 4 місця Фото: Lotus

Усі версії спорткара комплектували 3,5-літровим V6, який запозичили в Toyota Camry. У Lotus Evora S ця шістка доповнена механічним компресором, що збільшили його віддачу до 350 к. с. та 400 Н∙м.

Виготовлено лише 6117 купе Lotus Evora Фото: Topcars UA

Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с та розвинути 277 км/год. Модель пропонували з 6-ступінчастими механічною та роботизованою КПП.

Між іншим, нещодавно в столиці бачили наступника Lotus Evora — купе Emira, яке отримало двигун Mercedes.

Також Фокус писав, що в Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик новітній британський суперкар Aston Martin.