У Києві помітили рідкісний британський спорткар із двигуном від Toyota Camry (фото)
У Києві сфотографували купе Lotus Evora 2015 року. Малосерійний британський спорткар на 350 сил є раритетом на українських дорогах.
Усього із 2009 по 2021 виготовили лише 6117 Lotus Evora усіх версій. В Україні зареєстровано небагато таких авто. Світлини спорткара з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Спорткар Lotus Evora створили на заміну Lotus Europa та для конкуренції з Porsche Cayman. Свого часу це був флагман у лінійці британської марки. Авто виготовляли вручну.
Компактне 4,3-метрове купе Lotus Evora вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", крупними фарами та високою віконною лінією.Важливо
На фото потрапив варіант S, який вирізняється величезним опційним антикрилом. Цікаво, що середньо моторну модель пропонували у двомісному та чотиримісному виконанні.
Усі версії спорткара комплектували 3,5-літровим V6, який запозичили в Toyota Camry. У Lotus Evora S ця шістка доповнена механічним компресором, що збільшили його віддачу до 350 к. с. та 400 Н∙м.
Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с та розвинути 277 км/год. Модель пропонували з 6-ступінчастими механічною та роботизованою КПП.
Між іншим, нещодавно в столиці бачили наступника Lotus Evora — купе Emira, яке отримало двигун Mercedes.
Також Фокус писав, що в Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик новітній британський суперкар Aston Martin.