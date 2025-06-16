820-сильний снаряд: у Києві помітили разючий американський спорткар (фото)

У Києві сфотографували Chevrolet Corvette 2019 року в екстремальній зарядженій версії ZR1. Такий спорткар наразі один-єдиний в Україні.

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ZR1 був найпотужнішим та найшвидшим варіантом Chevrolet Corvette сьомого покоління і коштував від 122 000 доларів. Фото спорткара у компанії McLaren 720S опублікували на сторінці suishafter.png в Instagram.

Chevrolet Corvette ZR1 вирізняється агресивнішим дизайном Фото: instagram.com/suishafter.png

Купе Chevrolet Corvette ZR1 оснастили 6,2-літровим компресорним V8, який розвивав 755 к. с. та 969 Н∙м. Модель пропонували з 7-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Chevrolet Corvette ZR1 сфотографували разом із McLaren Фото: instagram.com/suishafter.png

Стандартний спорткар Chevrolet Corvette ZR1 здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 341 км/год. Утім, це авто тюнінгували та збільшили віддачу його двигуна до 820 к. с. і 1020 Н∙м. До того ж новий Chevrolet Corvette ZR1 ще потужніший — понад 1000 сил.

Chevrolet Corvette ZR1 пізнається за антикрилом Фото: instagram.com/suishafter.png

Chevrolet Corvette ZR1 оснащений адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічними гальмами Brembo. Зі 100 км/год він зупиняється на відрізку 26,8 м.

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Відрізнити версію ZR1 від стандартного Chevrolet Corvette C7 можна за випуклим карбоновим капотом, збільшеними повітрозабірниками та розширеними крилами. Конкретно це авто має опційний пакет ZTK із переднім спліттером та великим антикрилом.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: General Motors

Салон Chevrolet Corvette ZR1 оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном. Авто отримало спортивні сидіння.

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