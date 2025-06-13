Заряджений Aveo: у Києві помітили маловідомий доступний Chevrolet (фото)

У Києві сфотографували Chevrolet Sonic RS 2017 року. Хетчбек є зарядженим братом-близнюком добре відомого в нас Aveo.

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моделі суттєво відрізнялася від європейської та української – зокрема, там був молодіжний заряджений варіант RS. Фото Chevrolet Sonic RS опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Sonic RS оснащений 140-сильним турбомотором Фото: Topcars UA

Chevrolet Sonic RS оснастили 1,4-літровою турбочетвіркою на 140 к. с. та 200 Н∙м від старшого брата Cruze. Із 6-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8,9 с, а максимальна швидкість складає 202 км/год.

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Від стандартного хетчбека Chevrolet Aveo/Sonic варіант RS зовні можна відрізнити за особливою решіткою радіатора, збільшеним спойлером та 17-дюймовими дисками.

Хетчбек отримав спортивне кермо Фото: General Motors

У салоні привертає до себе увагу інакше оздоблення штучною шкірою та тканиною з червоними акцентами. Хетчбек отримав скошене знизу кермо, а за доплату пропонували металеві накладки на педалі. Комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль та навігацію з сенсорним дисплеєм.

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