Ретроспорткар для родини: у Києві помітили рідкісне та нестандартне авто зі США (фото)

У Києві сфотографували мінівен Chervolet HHR 2010 року в спортивній версії SS. Заряджена модель у ретростилі є раритетом в Україні.

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Виготовлено лише 7980 спортивних Chevrolet HHR SS. Оригінальний мінівен своїм дизайном нагадує Chevrolet Suburban 1947 року, а в зарядженому виконанні отримав масивні бампери, обвіс та спойлер. До того ж, встановили 18-дюймові диски.

Chevrolet HHR SS оснащений 260-сильним турбомотором Фото: Topcars UA

У салоні з’явилися спортивні крісла та кермо, а також інакші циферблати приладів. Оздоблення розбавлене червоними вставками. Chevrolet HHR SS залишився практичним сімейним авто із просторим інтер’єром та великим (713-1784 л) багажником.

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Головна відмінність Chevrolet HHR SS ховається під капотом – там встановлено 2,0-літровий турбомотор Ecotec на 260 к. с. та 352 Н∙м, який працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Сімейний мінівен свого часу міг змагатися зі спортивними авто, адже здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 243 км/год.

У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння Фото: General Motors

Крім того, переналаштували підвіску та гальма Chevrolet HHR SS, а також встановили збільшені гальма. Авто встановило рекорд кола на автодромі Нюрбургринг серед мінівенів.

До речі, нещодавно в столиці бачили лімітований американський спорткар потужністю понад 800 к. с.

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