Маленька сімейна ракета: у Києві засвітився незвичний заряджений Opel (фото)

У Києві помітили мінівен Opel Meriva 2007 року у зарядженій модифікації OPC. Компактне сімейне авто є раритетом на українських дорогах.

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Рідкісний спортивний мінівен Opel вдалося сфотографувати журналісту Фокусу.

Мінівен отримав обвіс і 17-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Підрозділ OPC із 1997 року створював заряджені версії моделей Opel. Потужність деяких із них перевищувала 300 сил. Примітно, що в OPC розробляли не лише спортивні хетчбек та седани, але й мінівени.

Заряджений мінівен Opel Meriva OPC випускали з 2006 по 2010 рік. Компактний чотириметровий автомобіль оснастили 1,6-літровим турбомотором на 180 к. с. і 230 Нм.

Авто оснащене 180-сильним турбомотором Фото: Тарас Брязгунов

Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 8,2 с, а максимальна швидкість становить 222 км/год. Середня витрата пального складає 7,8 л/100 км. Також доопрацювали ходову мінівена і встановили покращені гальма.

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Зовні Opel Meriva OPC вирізняється агресивнішими бамперами, обвісом та спойлером на даху. Крім того, мінівен отримав 17-дюймові диски.

У салоні встановлено спортивні сидіння Recaro Фото: Opel

У салоні встановили спортивні передні крісла Recaro та покращили оздоблення. Opel Meriva OPC залишається практичним сімейним авто із містким салоном та багажником об’ємом 360-1410 л.

До речі, нещодавно в Україні бачили старшого брата цієї моделі — мінівен Opel Zafira OPC.

Також Фокус розповідав про культовий заряджений седан BMW 2000-х у Києві.