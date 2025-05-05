Маленька сімейна ракета: у Києві засвітився незвичний заряджений Opel (фото)
У Києві помітили мінівен Opel Meriva 2007 року у зарядженій модифікації OPC. Компактне сімейне авто є раритетом на українських дорогах.
Рідкісний спортивний мінівен Opel вдалося сфотографувати журналісту Фокусу.
Підрозділ OPC із 1997 року створював заряджені версії моделей Opel. Потужність деяких із них перевищувала 300 сил. Примітно, що в OPC розробляли не лише спортивні хетчбек та седани, але й мінівени.
Заряджений мінівен Opel Meriva OPC випускали з 2006 по 2010 рік. Компактний чотириметровий автомобіль оснастили 1,6-літровим турбомотором на 180 к. с. і 230 Нм.
Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 8,2 с, а максимальна швидкість становить 222 км/год. Середня витрата пального складає 7,8 л/100 км. Також доопрацювали ходову мінівена і встановили покращені гальма.
Зовні Opel Meriva OPC вирізняється агресивнішими бамперами, обвісом та спойлером на даху. Крім того, мінівен отримав 17-дюймові диски.
У салоні встановили спортивні передні крісла Recaro та покращили оздоблення. Opel Meriva OPC залишається практичним сімейним авто із містким салоном та багажником об’ємом 360-1410 л.
До речі, нещодавно в Україні бачили старшого брата цієї моделі — мінівен Opel Zafira OPC.
Також Фокус розповідав про культовий заряджений седан BMW 2000-х у Києві.