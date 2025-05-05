Маленькая семейная ракета: в Киеве засветился необычный заряженный Opel (фото)
В Киеве заметили минивэн Opel Meriva 2007 года в заряженной модификации OPC. Компактное семейное авто является раритетом на украинских дорогах.
Редкий спортивный минивэн Opel удалось сфотографировать журналисту Фокуса.
Подразделение OPC с 1997 года создавало заряженные версии моделей Opel. Мощность некоторых из них превышала 300 сил. Примечательно, что в OPC разрабатывали не только спортивные хэтчбеки и седаны, но и минивэны.
Заряженный минивэн Opel Meriva OPC выпускался с 2006 по 2010 год. Компактный четырехметровый автомобиль оснастили 1,6-литровым турбомотором на 180 л.с. и 230 Нм.
С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с, а максимальная скорость составляет 222 км/ч. Средний расход топлива составляет 7,8 л/100 км. Также доработали ходовую минивэна и установили улучшенные тормоза.
Внешне Opel Meriva OPC отличается более агрессивными бамперами, обвесом и спойлером на крыше. Кроме того, минивэн получил 17-дюймовые диски.
В салоне установили спортивные передние кресла Recaro и улучшили отделку. Opel Meriva OPC остается практичным семейным авто с вместительным салоном и багажником объемом 360-1410 л.
Кстати, недавно в Украине видели старшего брата этой модели — минивэн Opel Zafira OPC.
Также Фокус рассказывал о культовом заряженном седане BMW 2000-х в Киеве.