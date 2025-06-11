Ретро-спорткар для семьи: в Киеве заметили редкое и нестандартное авто из США (фото)

В Киеве сфотографировали минивэн Chervolet HHR 2010 года в спортивной версии SS. Заряженная модель в ретростиле является раритетом в Украине.

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Фотографии Chevrolet HHR SS появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Изготовлено всего 7980 спортивных Chevrolet HHR SS. Оригинальный минивэн своим дизайном напоминает Chevrolet Suburban 1947 года, а в заряженном исполнении получил массивные бамперы, обвес и спойлер. К тому же, установили 18-дюймовые диски.

Chevrolet HHR SS оснащен 260-сильным турбомотором Фото: Topcars UA

В салоне появились спортивные кресла и руль, а также иные циферблаты приборов. Отделка разбавлена красными вставками. Chevrolet HHR SS остался практичным семейным авто с просторным интерьером и большим (713-1784 л) багажником.

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Главное отличие Chevrolet HHR SS скрывается под капотом — там установлен 2,0-литровый турбомотор Ecotec на 260 л.с. и 352 Н∙м, который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Семейный минивэн в свое время мог соперничать со спортивными авто, ведь способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 243 км/ч.

В салоне установлены спортивные руль и сиденья Фото: General Motors

Кроме того, перенастроили подвеску и тормоза Chevrolet HHR SS, а также установили увеличенные тормоза. Авто установило рекорд круга на автодроме Нюрбургринг среди минивэнов.

Кстати, недавно в столице видели лимитированный американский спорткар мощностью более 800 л.с.

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