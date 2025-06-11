Ретро-спорткар для семьи: в Киеве заметили редкое и нестандартное авто из США (фото)
В Киеве сфотографировали минивэн Chervolet HHR 2010 года в спортивной версии SS. Заряженная модель в ретростиле является раритетом в Украине.
Фотографии Chevrolet HHR SS появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Изготовлено всего 7980 спортивных Chevrolet HHR SS. Оригинальный минивэн своим дизайном напоминает Chevrolet Suburban 1947 года, а в заряженном исполнении получил массивные бамперы, обвес и спойлер. К тому же, установили 18-дюймовые диски.
В салоне появились спортивные кресла и руль, а также иные циферблаты приборов. Отделка разбавлена красными вставками. Chevrolet HHR SS остался практичным семейным авто с просторным интерьером и большим (713-1784 л) багажником.Важно
Главное отличие Chevrolet HHR SS скрывается под капотом — там установлен 2,0-литровый турбомотор Ecotec на 260 л.с. и 352 Н∙м, который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Семейный минивэн в свое время мог соперничать со спортивными авто, ведь способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 243 км/ч.
Кроме того, перенастроили подвеску и тормоза Chevrolet HHR SS, а также установили увеличенные тормоза. Авто установило рекорд круга на автодроме Нюрбургринг среди минивэнов.
Кстати, недавно в столице видели лимитированный американский спорткар мощностью более 800 л.с.
Также Фокус рассказывал о редком заряженном минивене Opel в Киеве.